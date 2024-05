Zhang - futuro dell’Inter in definizione | firma in arrivo!

(Di sabato 11 maggio 2024) Sembra finalmente inildi Stevenal comando, con la risoluzione della questione legata ai due fondi americani Oaktree e Pimco. Notizie riportate e confermate anche dall’importante quotidiano economico Il Sole 24 ore e dal portale Sport Mediaset.IN– Ne avevamo già parlato poche settimane fa: Stevene Pimco pronti ad accordarsi per permettere all’attuale presidente nerazzurro di mantenere il controllo. E di liquidare, nel mentre, il prestito concesso tre anni fa da Oaktree e in scadenza proprio tra pochi giorni. Una situazione che garantisce ulteriore liquidità al club nerazzurro e che soprattutto darà ulteriore tempo all’attuale proprietario di continuare a risanare i conti e di ...

Massimo Moratti , ex presidente dell’Inter, ha analizzato il percorso dei nerazzurri di Inzaghi e il futuro di Zhang dopo la vittoria dello Scudetto Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Moratti ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi: ...

MEDIASET - Inter, ci siamo per la firma dell'accordo tra Zhang e il fondo Pimco - MEDIASET - Inter, ci siamo per la firma dell'accordo tra zhang e il fondo Pimco - Martedì 14 o mercoledì 15 maggio, con qualche giorno di anticipo sulla scadenza di lunedì 20: per il Sole 24 Ore entro la metà della prossima settimana arriverà dunque "salvo imprevisti, la firma tra ...

L'Inter accelerà già verso il futuro. Inzaghi firma, svolta Gudmundsson