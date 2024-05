Don Patriciello il Pippo Baudo di Napoli Nord De Luca ironizza sul prete di Caivano - l’ira di Meloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – L’ha chiamato “ildell’areadi”. L’appellativo con il quale Vincenzo Deha ribattezzato ieri ilanti camorra Donnon è passato sottotraccia: indigesto al prelato, ha innervosito non poco Giorgia. “Lo deride, è un segnale spaventoso”, ha tuonato oggi la premier. Come sono andate le cose? Nella sua ormai consueta diretta Facebook ieri il presidente della Campania ha commentato il convegno per promuovere il premierato, ospitato dalla Camera dei Deputati l’8 maggio, cheha concluso con un lungo intervento. Al dibattito erano state invitate personalità della società civile. C’erano attori, cantanti sportivi e anche, appunto, padre ...