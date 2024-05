Frosinone - contro l’Inter disfatta sotto ogni fronte Ma ora è vietato mollare

Se qualcuno aveva dei dubbi, il punteggio li ha dissipati. L’Inter si ricorda ancora come si fa a vincere . Dopo averlo fatto 29 volte in stagione, del resto, è un’abitudine. Il passo falso contro il Sassuolo dello scorso weekend di Serie A è stato ...

Cerofolini , portiere oggi titolare scelto ad Di Francesco, prima di Frosinone-Inter, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita. IL massimo – Michele Cerofolini anche ...

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara per sfidare il Frosinone in un campionato che ormai non ha più nulla da dire, essendo già campioni A Frosinone andrà in scena la gara tra i ciociari e l’Inter, squadra già campione d’Italia che avrà l’unico ...