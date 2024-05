Il Sequel Horror 28 anni dopo ha una data di uscita a giugno 2025

Il cast di 28 Years Later, l'atteso progetto diretto da Danny Boyle e scritto da Alex Garland, si è arricchito con l'arrivo di Jack O'Connell . Jack O'Connell è entra to ufficialmente a far parte del cast di 28 anni dopo , il film sequel ideato da Alex ...

ABC rinnova The Conners per una settima e ultima stagione e cancella Non sono ancora morta - ABC rinnova The Conners per una settima e ultima stagione e cancella Non sono ancora morta - Dopo Abbott Elementary, la rete conferma anche lo spin-off sequel di Pappa e ciccia. Si ferma invece la comedy con protagonista Gina Rodriguez.