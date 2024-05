Caso Toti - governatore accusato di falso per la gestione delle discariche

(Di sabato 11 maggio 2024) Aumentano le imputazioni a carico deldella regione Liguria Giovanni, attualmente ai domiciliari. Secondo quanto emerge dalle carte dell’inchiesta che ha terremotato la regione Liguria, ilsarebbe indagato anche per, un’accusa legata allain provincia di Savona, una vicenda per la quale è indagato anche Pietro Colucci, imprenditore campano che gestisce una galassia di imprese che si occupano di rifiuti. All'attenzione della procura c'è anche lo spostamento dei depositi chimici dal porto di Genova, una vicenda che potrebbe portare a nuove accuse nei confronti degli indagati. Intanto, al palazzo di Giustizia di Genova, continuano gli interrogatori di garanzia: davanti alla gip Paola Faggioni è arrivato Matteo ...

Roma, 10 maggio 2024 – "Vorrei sapere se ci fossero microspie negli uffici di qualche magistrato per quanto tempo continuerebbe a fare il magistrato ". Matteo Salvini non ha dubbi sul caso del Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ora ai ...

Genova, 11 maggio 2024 – Toti non parla. Ma lo farà presto. Ieri nella tarda mattinata il governatore sospeso ha lasciato la sua abitazione in via Pisanello ad Ameglia, dove si trova agli arresti domiciliari. Scortato, è salito in auto per ...

