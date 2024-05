Villa Literno - bufera sul Comune | tre consiglieri contestano approvazione bilanci - atti al Prefetto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 11 maggio 2024). Nell’interesse dei signori Pietro Musto, Iolanda Griffo e Amalia Fabozzi, l’avv. Luciano Imparato ha presentato, nei confronti deldi, ricorso per la richiesta di annullamento, delle deliberazioni approvate in data 20.03.2024 dal Consiglio Comunale deldirelativa alla “delo di previsione 2024/2026“. Ifirmatariun’illegittimità amministrativa, che oramai è il canovaccio che caratterizza l’attuale amministrazione del Sindaco Valerio Di Fraia. Ihanno provveduto in prima istanza ad abbandonare il consiglio comunale del 20 marzo 2024, successivamente a ...