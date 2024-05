(Di sabato 11 maggio 2024) Una forteha colpito la Terra tra venerdì e sabato. La National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) statunitense ha valutato lageomagnetica a 4 su un scala di 5. Unavalutata su questa scala non era più accaduta dal 2005. Moltissime le foto e iregistrati in Italia. Nel filmato,da, in(vi si riconosce il).X/Enzo Mazza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

tempesta solare e aurora boreale in Gran Bretagna Una tempesta solare ha regalato uno spettacolo unico di aurora boreale in Gran Bretagna venerdì sera, emozionando gli abitanti del Regno Unito. L’aurora boreale illumina te di solito si manifestano ...

Tempesta solare di proporzioni storica, allerta tecnologica globale - tempesta solare di proporzioni storica, allerta tecnologica globale - Una tempesta geomagnetica molto forte sta impattando la Terra, con possibili effetti su GPS, telefoni e tecnologie. L’allerta è massima per oggi, i rishi ...

L’aurora boreale da Zermatt (Svizzera) con vista sul Monte Cervino: lo spettacolare effetto della tempesta solare – Video - L’aurora boreale da Zermatt (Svizzera) con vista sul Monte Cervino: lo spettacolare effetto della tempesta solare – Video - Una forte tempesta solare ha colpito la Terra tra venerdì e sabato. La National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa) statunitense ha valutato la tempesta geomagnetica a 4 su un scala di 5. Un ...

Il cielo si tinge di rosa per la più forte tempesta geomagnetica degli ultimi anni - Il cielo si tinge di rosa per la più forte tempesta geomagnetica degli ultimi anni - di D.B. Nel giorno in cui il Giro d’Italia sbarca in Umbria, anche il cielo si colora di rosa. Nel Cuore verde così come in tante altre zone d’Italia e d’Europa dopo le 19 di venerdì si è verificata q ...