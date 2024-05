Tris di felicità per Marica Pellegrinelli . La modella, già mamma di due bei bambini, è diventata genitore per la terza volta . Si tratta del primo frutto dell’amore per il dj e produttore musicale William Djoko. A tre anni dall’inizio della loro ...

Marica Pellegrinelli è diventata mamma di Ariela Wilhelmina: il significato del nome - Marica pellegrinelli è diventata mamma di ariela Wilhelmina: il significato del nome - Marica pellegrinelli ha partorito: è nata ariela Wilhelmina, la sua terza figlia avuta dal compagno William Djoko, deejay olandese ...

La nascita della bambina 10 giorni fa, ma l'annuncio è stato dato solo in queste ore - La nascita della bambina 10 giorni fa, ma l'annuncio è stato dato solo in queste ore - Marica pellegrinelli ha partorito la sua terza figlia avuta dal dj William Djoko. Ecco qual è il nome scelto per la neonata dalla ex di Eros Ramazzotti.

Marica Pellegrinelli mamma tris, l’annuncio della nascita della figlia con il compagno William Djoko - Marica pellegrinelli mamma tris, l’annuncio della nascita della figlia con il compagno William Djoko - ariela Wilhelmina è venuta al mondo lo scorso 29 aprile, ma la coppia ha preferito aspettare qualche giorno prima di rendere pubblica la notizia ...