Bolzano Incidente mortale sulla A22 | vittima una mamma - viaggiava in auto con i tre figli

Sono davvero terribili e agghiaccianti le sequenze dell’ incidente in cui è stato coinvolto un bambino di 8 anni ieri pomeriggio, mercoledì 8 maggio, che dopo essere sceso dallo scuolabus è stato colpito da due mezzi che stavano transitando proprio ...

Due incidenti stradali mortali nella notte, muore sul colpo un ragazzo di 21 anni e una giovane mamma - Due incidenti stradali mortali hanno scosso le comunità di Arezzo e bolzano, con vittime che includono un giovane e una madre. incidente mortale a Ruscello: quattro giovani coinvolti, un morto La nott

Tragico incidente stradale ad Arezzo: auto si ribalta e finisce fuori strada, un morto di 20 anni e 3 feriti - Tragico incidente stradale ad Arezzo: auto si ribalta e finisce fuori strada, un morto di 20 anni e 3 feriti - Un morto anche sull’A22 È di un morto e quattro feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 11 maggio lungo la A22 in direzione nord al chilometro 87, tra ...