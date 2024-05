Djokovic colpito da una borraccia al Foro Italico Sto bene - è stato un incidente video

(Di sabato 11 maggio 2024) Momenti di paura, ieri, al, quando Novakda unacaduta, pare in modo incidentale, dalle tribunette accanto al campo di gioco. Il serbo, numero 1 del mondo, dopo aver battuto il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, per 6-3, 6-1 al secondo turno si è fermato a firmare autografi prima di rientrare negli spogliatoi. Mentre si apprestava a firmare il cappellino di un tifoso,centrato alla testa dallapiovuta dagli spalti. SkySport spiega che il campione serbo sanguinante alla testa èaccompagnato in infermeria per ricevere le cure dei sanitari. Secondo l’emittentein seguito ha fatto rientro negli spogliatoi ...

