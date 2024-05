Vincere è anche una questione di stile

(Di sabato 11 maggio 2024) Uno strapotere assoluto, uguagliato il record storico della C (96 punti come il Catanzaro di un anno fa) ma tale trionfo il Cesena lo ha ottenutonel nome della correttezza totale, da squadra tosta, molto determinata ma mai cattiva; lo attestano pure le classifiche particolari. Come espulsioni il Cesena ne ha subite 3 (Ogunseye, Corazza e Saber) ed è nelle zone bassissime di quella graduatoria, meglio solo Recanatese ed Entella con 2 e Pescara e Pontedera (1). La squadra maggiormente colpita il Pineto (9) poco dietro Ancona e Pesaro 7. I giocatori più espulsi sono Coppolaro (Carrarese), Mawulli (Arezzo) e Benassi (Lucchese) con due cartellini rossi. Tale correttezza emergedalle ammonizioni, quella che ne ha ottenute di più è la Fermana 122 che precede Ancona e Torres 112. Il Cesena è al diciassettesimo posto con 84, ultima la Juventus ...

Nel “rumore del silenzio” e in un clima surreale e di profonda contestazione, il Milan non esce fuori dal buco nero nel quale si è cacciato da oltre un mese ed esce tra i fischi e nel disinteresse della propria curva, che abbandonando a dieci ...

Napoli, 101 milioni vinti al Superenalotto: euforia nei vicoli. «Il colpo di un disoccupato. No, è un vecchietto» - È una sera di euforia e incredulità nei vicoli di Napoli. La ricevitoria dove è stato giocato questo magico 6 del Superenalotto da oltre 101 milioni di euro con una schedina ...

L'Inghilterra sa che cosa fare per conquistare l'Europeo - Basterà fare a meno di Harry Kane, il capitano che è riuscito a non vincere anche con chi vinceva sempre "Ho chiesto consigli ad Allegri sul Bayer Leverkusen, mi ha detto che non bisogna partire all'a ...