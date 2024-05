Formazioni ufficiali Fulham-Manchester City - Premier League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Ledi, match valevole per la trentasettesima giornata di. Prosegue il conto alla rovescia per gli uomini di Guardiola, che se vinceranno le ultime tre partite si confermeranno campioni d’Inghilterra. La prima è in trasferta a Craven Cottage contro una squadra ostica come ilche sulla carta non dovrebbe però impensierire Haaland e compagni. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.