Napoli - Buongiorno si allontana | Cairo alza il prezzo

Il Napoli ha offerto 35 milioni più bonus per Buongiorno del Torino , ma i granata hanno rifiuta to. De Laurentiis non molla il difensore. Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e sembra aver messo nel mirino Alessandro ...

TUTTOSPORT - Il Milan torna a farsi sotto per Buongiorno, c'è anche l'Inter - TUTTOSPORT - Il Milan torna a farsi sotto per buongiorno, c'è anche l'Inter - Alessandro buongiorno nel mezzo di una contesa. Dopo l'assalto recente del napoli andato a vuoto, il Milan torna a farsi sotto per il difensore granata classe '99 che ha stregato anche l'Inter. La ...

Buongiorno Juve, contatti tra Giuntoli e l’agente: la posizione del difensore del Torino - buongiorno Juve, contatti tra Giuntoli e l’agente: la posizione del difensore del Torino - buongiorno Juve, contatti tra Giuntoli e l’agente: la posizione del difensore del Torino sul passaggio in bianconero Giuntoli sin dall’inizio dell’autunno è in contatto con l’agente di buongiorno, dif ...

Clamoroso: ADL non vuole giocare di venerdì 17, Fiorentina-Napoli può slittare - Clamoroso: ADL non vuole giocare di venerdì 17, Fiorentina-napoli può slittare - Clamoroso il retroscena fornito quest'oggi da Repubblica in merito a Fiorentina-napoli, fissata ieri dalla Lega per venerdì 17.