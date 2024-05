LIVE MotoGP - GP Francia 2024 in DIRETTA | iniziano le qualifich - Bastianini e Marquez in Q1

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme lee del GP didi. 10.47 Incombono quindi lee: adesso il Q1, dal quale scatteranno Eneae Marc. Entrambi sono i favoriti per passare in Q2, ma basta un errore per complicare notevolmente la posizione di partenza per le due gare. 10.44 Una gara che, a vedere da queste FP2, si preannuncia equilibrata: Ducati che danno buoni riscontri sul passo gara, ma altrettanto le Aprilia. 10.41 In testa chiude quindi Maverick Vinales in 1:31.033, ma ottenuto con gomme soft di pochi giri. Bagnaia esono subito dietro con set di gomme usate, poi ...

10.13 1:33.158 il primo tempo fatto registrare da Marc Marquez, il fratello Alex si mette a mezzo secondo. 10.11 In pista subito tutti per affinare la preparazione alla qualifica. 10.10 SEMAFORO VERDE! VIA ...

10.33 Si stanno comportando bene questa mattina anche le Aprilia, terzo Vinales e quarto Espargarò. 10.32 Acosta fa un buon primo settore, ma non rischia nella seconda parte, si stanno migliorando anche ...

MotoGP, GP Francia: come vederlo in TV e streaming - MotoGP, GP francia: come vederlo in TV e streaming - Le indicazioni su come vedere in TV e in streaming il Gran Premio di francia della MotoGP: ecco tutto quello da sapere.

Moto2 Francia, Gonzalez il più veloce nelle Prove 2. Moto3, Alonso imprendibile - Moto2 francia, Gonzalez il più veloce nelle Prove 2. Moto3, Alonso imprendibile - Nelle terze prove libere, le seconde valide per determinare l'accesso al Q2, spicca lo spagnolo. Arbolino è 10°, dietro ad Aldeguer. Il colombiano domina nella classe cadetta, Rossi, 8°, è il migliore ...

