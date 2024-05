Tutto annullato | Eurovision - esplode il caos dopo la nuova esibizione della cantante di Israele

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 11 maggio 2024) Personaggi Tv. Regna ilall’Song Contest 2024. Le proteste per la partecipazione dialla gara musicale hanno scatenato il malcontento dei cantanti, che ora rispondono a modo loro ai disagi degli ultimi giorni. Diversi artisti in gara hanno espresso il loro dissenso in vari modi. Nel clima non proprio amichevole del contest, spicca Angelina Mango che ha messo a tacere tutti con il suo bellissimo gesto. (Continuale foto) Leggi anche: “Amici”, arriva la svolta per Holden: l’intervento di Maria Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, cos’è successo ad Edoardo Stoppa: fan preoccupati Le proteste contro Eden Golan Durante l’dell’israeliana Eden Golan sono partiti cori e urla in segno di protesta contro la guerra in Palestina. L’artista ha comunque portato a ...