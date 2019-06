LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | 19 giugno | solo Santuccio ai quarti di finale

oasport

(Di mercoledì 19 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02:che scenderà per ididella spada femminile, affrontando la francese Candassamy 13.59: Si chiude purtroppo qui l’avventura continentale di Rossella Fiamingo in questidi. L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 15-11 dalla rumena Udrea. Resta dunqueAlbertaneidi13.57: Quando manca 1’19” alla fine Fiamingo è sotto 12-10 contor Udrea. Sfida durissima per l’azzurra 13.55: Sfida equilibratissima tra Fiamingo e Udrea, la rumena purtroppo sempre avanti 10-9 in questo assalto. 13.53: 9-8 per Udrea contro Fiamingo in questo ottavo didella spada femminile. Restano gli ultimi tre minuti alla siciliana per provare a ribaltare lo score 13.50: Prova a ridestarsi dal proprio torpore Fiamingo: 7-5 per Udrea ed indietrodi ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: 19 giugno Navarria Santuccio e Fiamingo agli ottavi - #Scherma #Europei #DIRETTA: #g… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: 19 giugno Navarria Santuccio e Fiamingo agli ottavi - #Scherma #Europei… - zazoomnews : LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: 19 giugno le spadiste completano la fase a gironi. Bene Navarria ed Isola -… -