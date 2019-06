Duecentomila posti a rischio, 150 tavoli aperti: l’Italia è divorata dalle crisi industriali

(Di mercoledì 19 giugno 2019) In un colloquio con Fanpage.it, il responsabile delle politiche industriali della Cgil nazionale, Salvatore Barone, ha delineato un quadro dellaindustriale in Italia. Al momento "il giudizio sul governo non può che essere negativo", perché "non ha fatto né più né meno di quelli precedenti". Permangono le 20 aree dicomplessa, con oltre 200mila lavoratori ae più di 150di