Sarri Juventus | clamoroso attacco del sindaco di Napoli | “Sarà un orgasmo”

Maurizio Sarri - quando rovinò il Natale alla Juventus : una "macchia" nel passato del mister : Chissà se avrebbe mai immaginato, Maurizio Sarri, di sedere un giorno sulla panchina della Juventus, quando il suo Arezzo sfidò i bianconeri all' Olimpico di Torino il 22 dicembre 2006. La Vecchia Signora stava vivendo l' annata più buia della propria storia, quella della Serie B dopo Calciopoli, me

Juventus - la rivoluzione di Maurizio Sarri : cosa ha chiesto al ds Paratici e quanto incasserà all'anno : Fra Livorno e Figline Valdarno ci sono circa 150 km, tutto sommato vicino. La Juve è andata là, in provincia di Firenze, a pescare il successore di Allegri ma passando per Londra, allungando la strada, una distanza però mai così grande quanto quella che divide Massimiliano da Maurizio Sarri. Una riv

Juventus - comincia l'era Sarri : domani il primo sopralluogo a Torino : Maurizio Sarri è atteso domani a Torino. Il nuovo allenatore della Juventus sbrigherà le ultime formalità di rito ed effettuerà un primo sopralluogo al centro sportivo...

Juventus-Sarri - striscione polemico dei tifosi del Napoli : “caduto in disonore - hai venduto la dignità” : Nella notte è stato esposto uno striscione contro Sarri a Napoli, gesto che sottolinea il dissenso dei tifosi azzurri contro il nuovo allenatore della Juve I tifosi del Napoli non ci stanno e, dopo l’ufficialità del passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus, hanno espresso il proprio dissenso per la scelta del manager toscano. Profili social chiusi, accuse via Twitter e nella notte anche uno striscione, nel quale i supporters azzurri ...

Sarri alla Juventus - Mancini : “un bene per il calcio italiano” : “Quando un allenatore bravo torna in Italia, è un bene per il calcio italiano”. Sono le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini, nella tarda serata di ieri, commentando l’annuncio della Juventus dell’ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, inizia un nuovo progetto in casa bianconera che ha intenzione di riprovarci in Champions con un nuovo tecnico. “L’addio di Totti alla Roma? Mi dispiace ...

Sarri Juventus - il tecnico ha chiesto 2 acquisti : modulo e nuova idea tattica : Sarri Juventus- Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, ufficialità annunciata nel pomeriggio di ieri e via al nuovo scenario bianconero in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico toscano avrebbe già puntato il dito su un doppio acquisto. acquisti che potrebbero risultare fondamentali per la nuova idea di […] More

Juventus - la possibile lista della spesa di Sarri : su tutti spicca il nome di Icardi : Domenica 16 giugno è arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico bianconero. La Juventus è pronta quindi a buttarsi sul mercato alla ricerca di acquisti funzionali al gioco del tecnico toscano. Come scrive il noto sito calciomercato.com, Sarri avrebbe già stilato una lista della spesa di giocatori che il tecnico toscano gradirebbe, funzionali al suo gioco offensivo. Gran parte degli investimenti però passeranno da cessioni ...

Sarri alla Juventus - la reazione di Spalletti : “non è in una posizione comoda…” : “Sarri e’ l’allenatore giusto per qualsiasi squadra, e’ un grande allenatore, lo stimo, l’ho visto lavorare e so quali sono le sue immense qualita’. Di sicuro non e’ una posizione comoda andare a sostituire Allegri”. Sono le dichiarazioni di Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, commenta la decisione della Juventus di affidare la panchina a Maurizio Sarri. “Allegri ha fatto ...

Sarri Juventus UFFICIALE- Come accennato in mattinata, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, stavolta in maniera UFFICIALE.

Juventus-Sarri - Spalletti convinto : “è l’allenatore giusto - ma non sarà in una posizione comoda” : L’ex allenatore dell’Inter ha commentato l’arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus, esprimendo il proprio punto di vista L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è stata la notizia principale della giornata di ieri, un annuncio che ha chiuso definitivamente la questione allenatore per i bianconeri. AFP/LaPresse Sull’ingaggio dell’ormai ex Chelsea da parte della società del ...

Juventus - Mughini su Sarri : “Cambierà stile ma non si tolga la tuta” : Intervista esclusiva del Corriere dello Sport a Giampiero Mughini, giornalista, scrittore e storico tifoso della Juventus che ha detto la sua su Maurizio Sarri: “Professionista e uomo di calcio di grande valore. Arriverà con la sua idea di calcio offensivo. E non si sa bene che cosa significhi, calcio offensivo. Il Milan di Sacchi poteva usare quelle parole a buon diritto, con Van Basten e Rijkaard, Gullit, una mediana di ferro, ...

Juventus - Maurizio Sarri potrebbe essere presentato mercoledì 19 o giovedì 20 giugno : Dunque Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. L'ex tecnico del Chelsea, liberatosi dai Blues soltanto nei giorni scorsi dopo un lungo braccio di ferro, ha firmato un contratto triennale da quasi 7 milioni di euro a stagione. Già in settimana la Juventus dovrebbe presentare il suo nuovo allenatore che ha preso il posto di Massimiliano Allegri. Intanto la società bianconera sta ancora decidendo, insieme al tecnico toscano, come sarà ...