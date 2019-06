Roma | Totti twitta | “Grazie a chi mi ha accompagnato”

Walter Sabatini all'Huffpost sull'addio di Francesco Totti alla Roma : "L’hanno lasciato vivacchiare" : “Totti dirigente? L’hanno lasciato vivacchiare”. A dirlo è Walter Sabatini, proprio oggi nominato direttore tecnico del Bologna, ma dal 2011 al 2016 direttore sportivo dell’As Roma. Nei suoi anni in giallorosso ha portato giocatori del calibro di Miralem Pjanic, Radja Nainggolan, Mehdi Benatia, Eric Lamela, Marquinhos, portando il patrimonio della squadra da 37 a 192,6 milioni di euro.Il dirigente umbro con la ...

Totti dà l’addio alla Roma : “Avrei preferito morire” : «Avrei preferito morire», esce dalla bocca di Francesco Totti, pronunciando una frase che non avrebbe mai pensato o voluto dire. «Lascio la Roma», il segreto di Pulcinella, ormai da qualche giorno, rivelato nella conferenza stampa evento, a reti unificate, al Salone d’Onore del Coni. Ho mandato una mail alle 12.41 del 17 giugno per dire al Ceo che ...

Totti via dalla Roma : “Hanno voluto togliere i Romani dalla squadra e ci sono riusciti. Non resterò disoccupato” : “Hanno voluto questo, i Romani via dalla Roma, e ci sono riusciti”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo mese valuterò le proposte sul tavolo. Quella che mi farà stare meglio la raccoglierò con tutto il cuore”. Francesco Totti, l’addio polemico alla Roma: “Tenuto fuori da tutto, mai coinvolto” ...

Totti lascia la Roma : «Oggi per me è come morire - mi hanno tenuto fuori da tutto» : L’ex capitano della Roma: «Quando ti stacchi dalla mamma è dura. Non sono mai stato coinvolto nel progetto tecnico. Mi tenevano fuori da tutto. Con un’altra proprietà pronto a tornare»

Totti lascia la Roma : “Mi sono dimesso ma non per colpa mia. Non mi hanno dato la possibilità di esprimermi” : La conferenza stampa di Francesco Totti al Coni. L’ex-capitano della Roma ha annunciato le proprie dimissioni da dirigente della squadra giallorossa. “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un pò di parole e un pò di frasi per me inimmaginabili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma. Non è stata colpa mia prendere questa decisione. Non so più che dire. Non mi hanno dato la possibilità di ...