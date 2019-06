Il Pd tra giustizia e politica

Amanda Knox al festival della Giustizia penale : “In Italia ho paura. Ho incontrato la sofferenza - ma fa parte di me” : In Italia “ho incontrato la tragedia e la sofferenza” ma “nonostante ciò o forse per questo l’Italia è diventata parte di me”. Così Amanda Knox parla dal palco del festival della Giustizia penale di Modena. Capelli sciolti, la voce commossa e rotta, all’inizio, dal pianto. “Tanta gente pensa che io sia pazza a venire qui, mi è stato detto che non è sicuro, che sarò attaccata per le strade, che sarò falsamente ...

Conte (LeU) vs Salvini : “Vuole schedare i giudici?”. “Stupito che si possa amministrare giustizia se si è schierati” : “Invito questo giudice a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide” aveva detto Matteo Salvini riferendosi alla giudice Luciana Breggia rea, secondo il ministro dell’Interno, di essersi “opposta” alle politiche del governo in materia di sicurezza (una sentenza della magistrata del Tribunale di Firenza aveva escluso il Viminale dal giudizio sull’iscrizione anagrafica di un ...

"Contro Lula fu complotto". In Brasile scoppia lo scandalo delle chat riservate tra procuratori e il ministro della Giustizia : Il ministro della Giustizia del Brasile, Sergio Moro, e diversi procuratori complottarono per fare in modo che Luis Inacio Lula da Silva finisse in carcere e non potesse, di conseguenza, candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018. E’ quanto emergerebbe da una mole di documenti riservati, mail, discussioni in chat private, foto, filmati parzialmente pubblicati da ’The intercept”, il sito di notizie fondato da Glenn ...

StraGE DI CORINALDO/ Sfera Ebbasta a X Factor ma nessuna giustizia per le vittime : Sfera Ebbasta fa discutere, otto mesi dopo i familiari delle vittime della STRAGE alla finta disocteca di CORINALDO ancora senza giustizia.

Nessuna giustizia per nostra figlia - morta a Corinaldo! l'urlo della famiglia di Benedetta Vitali : "Sapete qual è oggi la nostra paura? Essere dimenticati. Senza aver avuto giustizia per Benedetta". La famiglia della 15enne morta nella tragedia della discoteca di Corinaldo, non può trovare pace al proprio dolore. La madre si è tatuata il nome della figlia sul polso, mentre il fratello ha disegnato sulla spalla l'abbraccio di due bambini: "mia sorella e io da piccoli".-- Madre e figlio, insieme al papà di Benedetta Vitali, ricordano i ...

X Factor 2019 - parla la famiglia di una vittima di Corinaldo : “Nostra figlia morta senza giustizia - Sfera Ebbasta in tv” : FQ Magazine X Factor 2019, ecco i nomi dei nuovi quattro giudici: Mara Maionchi, Samuel dei Subsonica, Malika e Sfera Ebbasta La presenza di Sfera Ebbasta nella giuria di X Factor non è piaciuta a molti fan della trasmissione, ha generato nuove polemiche sull’opportunità di un suo ruolo nel programma dopo la strage del “Lanterna Azzurra” ...

Strage di Corinaldo - parla una famiglia : "La nostra Benedetta morta senza giustizia e Sfera Ebbasta va in tv" : Sei mesi fa la tragedia nella discoteca, la rabbia dei genitori di una delle vittime: “Il cantante giudice di X Factor, un’offesa per noi lasciati a piangere da soli"

Magistrati indagati - il ministro della Giustizia Bonafede attiva ispettorato : Sul caso dei Magistrati indagati – tra cui l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha deciso di attivare gli ispettori. Anche in considerazioni delle contestazioni nei confronti delle toghe coinvolte. Oltre Palamara, che al momento risponde di corruzione rivelazione di segreto – sono stati iscritti nel registro degli indagati il pm di Roma, Stefano Fava (rivelazione) e ...

La giustizia italiana è lenta. I magistrati si aggiungono due settimane di ferie : Nonostante la giustizia italiana sia tra le più lente d’Europa, il Consiglio superiore della magistratura ha deciso, approvando all’unanimità una circolare, che non potranno essere fissate udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre, e questo sebbene il Ministero della giustizia avesse fissato il

Rinviato verdetto sul Palermo. Ancora una sconfitta per la Federazione sportiva - arriva altra “scoppola” dalla giustizia ordinaria : La Cassazione, nella sua sentenza, ha spiegato che la vicenda Mepal-Alyssa è reale e non fittizia, quindi fa decadere di fatto la decisione del Tribunale Nazionale Federale di penalizzare il Palermo portandolo all’ultimo posto della classifica e negandoli così di disputare i play off per la promozione in serie A. Il Tar del Lazio, su ricorso del Foggia, ha sospeso la decisione della Lega di serie B di non far disputare lo spareggio per la ...

Giustizia sportiva - si cambia : dal Csm via libera ai magistrati : Giustizia sportiva, si cambia. Secondo quanto riferito dall’edizione online di Repubblica, il Consiglio superiore della magistratura (Csm) ha dato il proprio nulla osta (che però dovrà essere rinnovato ogni anno) affinché i magistrati in attività possano avere incarichi negli organi della Giustizia sportiva. Tale possibilità, che riguarderà sia i giudici sia i pm e i consiglieri in […] L'articolo Giustizia sportiva, si cambia: dal ...

La riforma della giustizia è un'altra mina nel governo. La Lega è pronta al muro : Sullo sfondo nel governo resta la preoccupazione per l'innalzamento dello spread. “Un allarme ingiustificato”, per il ministro dell'Economia, Tria. “Spero non sia condizionato dalle vicende politiche”, osserva Giorgetti. “C'è evidentemente qualche segnale di agitazione dei mercati”, rimarca il premier Conte. Anche per questo motivo M5s e Lega hanno tirato il freno. Le distanze nella maggioranza restano: per Salvini il vincolo del 3% del ...

Giustizia - Salvini : “Dopo Europee avanti più tranquilli - riforma sarà snodo fondamentale. Su prescrizione patti chiari” : “Cosa accadrà dopo le Europee considerate le tensioni con il M5s? Si andrà avanti a lavorare più tranquillamente, la riforma della Giustizia sarà lo snodo fondamentale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione di un libro di Carlo Nordio al Senato. “Il ministro della Giustizia Bonafede ha le sue idee- aggiunge- noi abbiamo le nostre. Aspettiamo di conoscerle, poi miglioreremo”, ...

tra garantismo ideologico e giustizialismo partigiano. Il caso Lorenzo Diana : Per rialzarsi e ripulirsi dal fango, Lorenzo Diana ha dovuto aspettare quattro anni. Più precisamente tre anni, dieci mesi e quattro giorni, per ricevere dalla Dda di Napoli la richiesta di archiviazione per l’accusa di concorso esterno in associazione camorristica. L’ex senatore del Pds e segretari