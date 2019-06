Commisso presenta la Fiorentina e Montella a Times Square | lo show è un’americanata!

"Voglio competere - non c'è alcuna trattativa su Chiesa". Commisso si presenta ai tifosi : La prima promessa di Rocco Commisso ai tifosi della Fiorentina è una di quelle che non si possono rimangiare. "Federico Chiesa dovrebbe rimanere, almeno quest'anno. Non voglio fare di Chiesa il Baggio di Rocco". Usa il condizionale, è vero, che non può far stare tranquilli i sostenitori viola, ma evocare il trasferimento di Roberto Baggio alla Juventus, un vero tradimento, significa conoscere la storia del club e comprendere le ...