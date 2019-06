Viva L’azionariato popolare | farà capire le ragioni del Pappone

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Al momento non abbiamo letto il testo del Decreto Crescita, dove si parla di azionariatonella proprietà dei club di calcio. Parliamo (scriviamo) sulla notizia ed è alto il rischio di dire cose inesatte o generiche. Il titolo però è eccitante per noi napoletani, da sempre dilaniati fra ledel cuore e le pratiche del(la stessa cosa che accade ai romanisti e a tanti altri). In questo calcio popolato di rivoltosi contro le proprietà, di capitani di ventura che vengono da oriente e occidente a comprarsi la serie A per due soldi, di un campionato che diventa colonia, si apre uno spiraglio. I soldi possiamo metterceli noi e diventare padroncini di un pezzo di squadra, avere diritto di parola e di voto nei consigli di amministrazione. Non era sbagliato il concetto del tifoso commercialista, che doveva valutare il club per quello che guadagnava (o non perdeva) oltre ...

