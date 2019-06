Gennaro ha cercato la ragazza che più attirava l'attenzione! La stoccata di Lory Del Santo : L'attrice e regista ha espresso su Novella 2000 il suo giudizio sulla relazione tra l'ex Gennaro Lillio e Francesca De André. Un rapporto che, secondo Lory Del Santo, non è destinato a durare. Lory Del Santo non è sicuramente una grande fan di Francesca De André. Intervistata su Novella 2000, la showgirl l’ha definita “egocentrica”. Forse le due donne hanno troppo in comune: una partecipazione al Grande Fratello, la prima in ...

Lory Del Santo su Gennaro Lillio : ‘Francesca De Andrè? Era la ragazza che più attirava l’attenzione’ : “Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione“. A parlare dalle pagine di Novella 2000 è Lory Del Santo, che conosce bene Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello 2019, in quanto ha avuto una breve liaison nel 2013 con lui quando il ragazzo aveva 20 anni. Ora che è cresciuto è diventato popolare grazie al ...

Lory Del Santo su Gennaro Lillio : ‘Francesca? Era la ragazza che più attirava l’attenzione’ : “Penso che Genni sia stato molto abile a diventare protagonista. Gennaro è riuscito a passare tra vari flirt, cercando la ragazza che più attirava l’attenzione“. A parlare dalle pagine di Novella 2000 è Lory Del Santo, che conosce bene Gennaro Lillio, concorrente del Grande Fratello 2019, in quanto ha avuto una breve liaison nel 2013 con lui quando il ragazzo aveva 20 anni. Ora che è cresciuto è diventato popolare grazie al ...

Gennaro Lillio del GF 16 è uno stratega? Parla Lory Del Santo : Grande Fratello, Gennaro Lillio: Lory Del Santo dice la sua sul concorrente Stasera andrà in onda finalmente la tanto attesta finalissima del GF di Barbara d’Urso. E uno dei maggiori indiziati per conquistare la vittoria del reality è indubbiamente Gennaro Lillio. Tuttavia proprio quest’ultimo è finito al centro di una furiosa polemica in queste ore per via di alcune dichiarazioni di fuoco fatte dalla sua ex fidanzata Lory Del Santo. ...

DOMENICA REWIND/ Ospiti Lory Del Santo - Eleonora D'Urso e Gessica Notaro - 9 giugno - : DOMENICA REWIND, puntata di DOMENICA 9 giugno 2019: Barbara D'Urso e le interviste a Lory Del Santo e la sorella Eleonora D'Urso

GLory : la colonna sonora dell’Universiade Napoli 2019 : La colonna sonora dell’Universiade Napoli 2019 si chiama Glory. A firmarla è il compositore napoletano trentottenne Stefano Gargiulo, che nel testo alterna inglese e napoletano e unisce pop e rap. “Senti il calore che scalda la terra, questa è energia vulcanica. Bandiere al cielo, comincia la festa, ho il cuore in gola già che scalpita. Cerca la gloria, nella vittoria e poi Partenope ti premierà…”. Sono questi i primi versi della ...

Il piccolo Lorys - il ricorso della madre Veronica Panarello condannata a 30 anni : Il prossimo 21 novembre il legale di Veronica Panarello, Francesco Villardita, potrà discutere il ricorso contro la sentenza di condanna a 30 anni per l'omicidio del piccolo Lorys. Per la mamma di Santa Croce Camerina, il ricorso in Cassazione è l'ultima speranza di cambiare il cursus giudiziario. Nel frattempo Veronica dovrà affrontare le accuse di calunnia mosse dall'ex suocero. Fino ad allora la mamma di Lorys, ristretta nel carcere le ...