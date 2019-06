Scioglimento delle nevi in Alto Adige | la Protezione civile controlla le piene dei fiumi

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il rapido aumentotemperature sta portando ad un fortein. Ledeisono tenute sotto controllo e la situazione e’ costantemente monitorata dall’Agenzia per la. A partire da aprile, con l’aumentotemperature, le masse di neve accumulatasi nei mesi invernali si sciolgono progressivamente alimentando, torrenti e corsi d’acqua. Questo processo e’ statisticamente piu’ intenso nei mesi di maggio e giugno, quando interessa anche l’alta montagna e si registrano le portate medie mensili piu’ elevate. Nel 2019 l’inverno ha avuto una coda piuttosto lunga e il caldo e’ arrivato in maniera repentina, accompagnato negli ultimi giorni da temporali che hanno a loro volta accelerato i processi didella neve a tutte le quote. “Le conduzioni ...

Pilon_Andrea : @alexpinnisi @carlosibilia @Mov5Stelle Ma che c'entra! E' Ministro e maggioranza di Governo che lavora per il Paese… - FrancescaMengo : @TViper75 Interessante. #RadioRadicale La presa di Milano. Come, i radicali in campagna elettorale, in seguito a… - lucma66 : RT @bordoni_saker: Lezioni di diritto costituzionale di Yulia #Timoshenko: 'anche se la Corte Costituzionale, causa corruzione, dovesse ann… -