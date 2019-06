Oroscopo 14 giugno : Acquario infantile e giocoso - Pesci sognatori : L’Oroscopo del 14 giugno svela che la giornata di questo venerdì sarà un po’ particolare e allo stesso tempo tesa per molti. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti e dodici segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Giornata utile per recuperare e avere conferme. Avete molta vitalità e l’estate vi porta buone novità. Le situazioni in campo lavorativo possono essere più fruttifere e dare maggiore soddisfazioni. ...

Oroscopo 13 giugno : Toro 'sottotono' - Pesci in fase di ripensamento : Appuntamento giornaliero con l’Oroscopo del 13 giugno. La giornata di giovedì risulta risolutrice e florida per alcuni segni dello Zodiaco mentre gli altri devono fare i conti con le persone invidiose, sempre pronte a mettere il bastone fra le ruote. Di seguito, le previsioni astrologiche per i dodici simboli zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Giornata apprezzabile e risolutrice. Tanti di voi stanno cercando le parole ...

Oroscopo 12 giugno : cambiamenti per Capricorno - chiarezza per Pesci : Amore e lavoro, l’Oroscopo del 12 giugno è pronto a svelare cosa vi riserva la vostra giornata di mercoledì. Alcuni di voi dovranno fare i conti con gli ostacoli che si presentano al lavoro mentre altri dovranno risolvere dei conflitti in campo affettivo e sentimentale. Di seguito, le previsioni astrologiche per ciascun segno dello Zodiaco. Previsioni da Ariete a Vergine Ariete – Negli ultimi tempi avete usato toni duri e forti solo per punire ...

L'oroscopo del 13 giugno - previsioni da Bilancia a Pesci : Luna 'sposa' Scorpione : L'oroscopo del 13 giugno prepara interessanti novità sul prossimo giovedì in arrivo: curiosi di sapere cosa regaleranno le stelle a metà della settimana? Certo che si, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, d'obbligo svelare un transito abbastanza interessante. Parliamo certamente dell'ingresso di una magnifica Luna in Scorpione, sicuramente in grado di catalizzare le attenzioni di chi ama l'Astrologia ...

Oroscopo 3 luglio : crisi di coppia per Pesci - malessere per Bilancia : Nella giornata di mercoledì 3 luglio ci saranno parecchie difficoltà a cui fare fronte: da quelle sentimentali per i Pesci, il Sagittario e lo Scorpione, fino a quelle lavorative e pratiche per il Cancro e per la Bilancia. Il Leone ancora sotto la benefica influenza di Marte sarà un asso sul posto di lavoro, mentre la Vergine dovrà fare i conti con gli influssi della Luna a metterle i bastoni fra le ruote. A seguire, le previsioni astrologiche ...

L'oroscopo di domani 11 giugno : Vergine felice - Pesci nervoso : L'oroscopo di martedì è pronto a sottolineare le opportunità lavorative e le sensazioni amorose di ciascun simbolo zodiacale. Gli incroci planetari sono ricchi di sorprese nelle seguenti previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo di martedì Ariete: la quadratura di Saturno e Marte si fa sentire e pesa, complicando la vostra situazione lavorativa. Vi sentite molto stanchi e non riuscite a fronteggiare gli imprevisti che giungono uno ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 11 giugno : Ariete timoroso - Pesci sensibile : I transiti planetari spingono i segni zodiacali all'azione, utilizzando previsioni astrali approfondite e studiate nei minimi particolari. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single di martedì. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: Venere e Sole dal domicilio dei Gemelli smorzano una vostra insicurezza amorosa, incitandovi ad avere maggiore fiducia in voi stessi e a non avere paura di innamorarvi nuovamente. E' il momento di ...

Astrologia settimanale fino al 16 giugno : buon recupero per Vergine - sottotono i Pesci : Una nuova settimana ha avuto inizio. Leggiamo le previsioni astrologiche di tutti i segni per le giornate comprese dal lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019. Di seguito l'oroscopo con l'amore, il lavoro e la salute da Ariete a Pesci. Ariete: settimana interessante per i nati sotto il primo segno zodiacale. Per quanto riguarda l'amore vivrete dei bei momenti, qualche complicazione potrebbe invece nascere in campo lavorativo. Ci saranno comunque ...

Le previsioni astrali dal 9 al 15 giugno : cambiamenti per Pesci - incertezza per Leone : La seconda settimana di questo bollente giugno sarà 'calda' anche dal punto di vista della relazioni amoroso-sentimentali. Dal giorno 10 al giorno 16 di questo mese, in amore la fortuna assisterà i nati sotto il segno di Ariete, Pesci e Vergine. L'estate ormai alle porte non accenna a regalare emozioni forti a Sagittario, Cancro e Capricorno, che vivranno una settimana non propriamente brillante. previsioni astrali generose, invece, anche per i ...

Oroscopo 10 giugno : occasioni per Vergine - Pesci soddisfatto : L’Oroscopo del 10 giugno rivela in che modo l’energia cosmica influenzerà i vostri piani del lunedì. Di seguito le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti e dodici segni zodiacali. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Chi di voi ha coraggio e non paura, in questi giorni può avere successo. Dovete mettervi in gioco. Questo lunedì vedrete rinnovata la voglia di amare. Coloro che sono stati troppo tempo da soli, ora possono ...

L'oroscopo di domani 8 giugno : Pesci felice - Scorpione possessivo : L'oroscopo di sabato si prende cura di ciascun segno zodiacale, elargendo transiti planetari favorevoli e ricchi di speranza. Le previsioni astrologiche seguenti indicano una strada da seguire per raggiungere la felicità e la serenità, basandosi sullo studio approfondito delle effemeridi. L'oroscopo di sabato Ariete: il vostro cielo astrologico viene intorpidito da una quadratura di Saturno e Plutone che crea qualche attrito sul lavoro, ma ...

Astrologia 7 giugno : per i Pesci relazioni da rivedere : Sta per concludersi questa nuova settimana del mese di giugno 2019. Ci avviciniamo a grandi passi verso un nuovo fine settimana. Arrivano le previsioni e l'oroscopo del 7 giugno 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Leggiamo tutte le novità che stelle e pianeti porteranno. Ariete: in questo giornata l'amore sarà messo in secondo piano. Oggi avremo la Luna favorevole e quindi potreste sentire maggiore ...