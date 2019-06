Ecco i film che dovete assolutamente vedere a giugno

Frozen 2 - Ecco il trailer del film di animazione Disney : http://www.youtube.com/watch?v=Zi4LMpSDccc Dopo il primo teaser diffuso qualche mese fa, ecco arrivare anche il trailer ufficiale di Frozen 2. Il seguito del grande successo Disney, uscito nel 2013 e diventato uno dei titoli più popolari della casa di Topolino negli ultimi anni, ritrova le sue protagoniste principali, le principesse Elsa e Anna, mentre affrontano quello che – come dice il sottotitolo– è Il segreto di Arendelle. Già nelle prime ...

Podcast «Via Col Film» : Ecco X-Men : Dark Phoenix e Juliet - Naked : Le similitudini tra Sansa Stark e Jean GreyLa scelta di SophieIl debutto al cinema non è stato coi mutantiL'aspetto di Dark PhoenixMa che cosa è una Fenice?Come si diventa Dark PhoenixLa preparazione fisicaIl finale «rimaneggiato»Le riprese estenuantiLa «prima volta» di Jessica Chastain…e la quarta volta per James McAvoyLe complesse scene con Jessica Chastain A proposito di Logan...Tuttavia...Smells Like Teen Spirit Perché Dark Phoenix è ...

Il legame tra Fear The Walking Dead 5 e Rick Grimes è casuale? Dal nuovo crossover al lancio del film : Ecco le ipotesi : Quello che abbiamo visto nel primo episodio di Fear The Walking Dead 5 e che lega lo spin off a Rick Grimes è davvero "casuale" o è sinonimo di un annuncio importante? Questo si stanno chiedendo i fan della serie da quando hanno visto la première della nuova stagione dello spin off e quello che accomuna tutti è l'idea che qualcosa di importante sta per essere annunciato o sta per accadere. Su quello che sia il contenuto di questo annuncio le ...

Casting a Monopoli per il nuovo film diretto e interpretato da ChEcco Zalone : Il noto comico Checco Zalone (il cui vero nome è Luca Medici) torna sul set con un nuovo film dal titolo Tolo Tolo, di cui è interprete ma anche regista. Le riprese, molte delle quali effettuate all'estero, sono già iniziate, ma ora servono nuove comparse e quindi sono in corso le relative selezioni. Il film Dopo lo straordinario successo riscosso dal film Quo Vado?, diretto dal regista Gennaro Nunziante e con Checco Zalone come interprete ...

“Onward” - Ecco il nuovo film Disney-Pixar : protagonisti gli elfi : ecco il primo trailer di "Onward", il nuovo lungometraggio Disney/Pixar che arriverà nelle sale italiane a marzo 2020. Ambientato in un immaginario mondo fantastico, è la storia di due fratelli elfi adolescenti che iniziano una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia. "In Pixar cerchiamo di creare storie che provengono da esperienze personali - ha dichiarato il regista Dan Scanlon che nel 2013 ha ...

Facebook Film è arrivato in Italia : Ecco cos’è e come funziona : Facebook Film, la funzione dedicata agli amanti del cinema del noto social network, arriva anche in Italia e permette di prenotare i propri Film. L'articolo Facebook Film è arrivato in Italia: ecco cos’è e come funziona proviene da TuttoAndroid.

MotoGp – Un allenamento al Ranch ed un bel film : Ecco come Valentino Rossi si prepara al Mugello [FOTO] : Valentino Rossi si carica con un allenamento al Ranch ed un bel film per il Gp d’Italia: la preparazione del Dottore in vista del Mugello Manca sempre meno al grande appuntamento italiano della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà al Mugello per un nuovo round del Mondiale. Occhi puntatissimi, ovviamente, sui piloti italiani, che vorranno far bene davanti al loro pubblico, che popolerà le tribune del Mugello. Lo scorso anno ...

Velvet Collection diventa un film - Ecco perché non ci sarà la terza stagione ma un addio speciale : Velvet Collection non è stata rinnovata per una terza stagione, nonostante il buon riscontro di pubblico in Spagna, ma ci sarà comunque modo di assistere ad una conclusione della serie che non sarà quella del finale del secondo capitolo. La serie di Ramon Campos, dal titolo originale Velvet Colección, è nata come spin-off di Velvet ambientato in una casa di moda di Barcellona negli anni Settanta, cinque anni dopo la fine della quarta stagione ...

Terminator 6 – Ecco il primo trailer ufficiale del film! : Terminator 6 – Dopo il rilascio sul web di un poster ufficiale, Paramount Pictures pubblica online l’attesissimo trailer di Terminator: Dark Fate, il film prodotto da James Cameron con protagonisti gli attori Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton! Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoTerminator 6 – Ecco il primo trailer ufficiale del film!L'articolo Terminator 6 – Ecco il primo ...

Marco Bellocchio : Ecco tutti i film imperdibili aspettando Cannes : Rai Movie festeggia Marco Bellocchio in occasione della presentazione del film “Il traditore” in concorso al Festival di Cannes 2019. La notte di giovedì 23 maggio andrà in onda una maratona di tre film che sviluppano, in modo inatteso e personale, la riflessione sul tema familiare dell’autore de I Pugni in tasca. Si comincia alle 24.30 con “Sorelle mai” del 2010, originalissima antologia di sei episodi girati fra il 1999 e il ...

Toy Story 4 - Ecco il nuovo trailer del film : http://www.youtube.com/watch?v=Pl9JS8-gnWQ Mancano oramai poche settimane al debutto di Toy Story 4, la nuova pellicola diretta da Josh Cooley e che rappresenta il quarto capitolo della saga animata Disney Pixar con protagonisti dei giocattoli animati. Alla fine della precedente pellicola, uscita nel 2010, Woody, Buzz Lightyear e gli altri compagni erano stati affidati a una nuova proprietaria, Bonnie, ma la tranquillità acquisita non era ...

Downton Abbey - Ecco il trailer ufficiale del film : http://www.youtube.com/watch?v=tu3mP0c51hE Pronti per tornare a Downton Abbey? Fervono i preparativi nella dimora nobiliare inglese più famosa della serialità come si può vedere nel primo trailer ufficiale diffuso in queste ore. La famiglia Crawley si sta infatti preparando per tornare alla ribalta delle scene, ma soprattutto per accogliere degli ospiti molto speciali. Infatti nonostante siamo nel 1927 e la modernità avanza velocemente, i ...

