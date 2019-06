Smartphone | ecco i dieci pin più facili da hackerare

Ecco come la connettività NFC può essere usata per attaccare uno Smartphone Android : I moderni smartphone Android sono esposti ad un nuovo tipo di attacco denominato "Tap 'n Ghost" che può indurre falsi tocchi delle dita. Ecco come L'articolo Ecco come la connettività NFC può essere usata per attaccare uno smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli Smartphone più potenti di maggio per Master Lu : OnePlus 7 Pro è in testa : OnePlus 7 Pro si piazza in testa alla classifica Master Lu degli smartphone più performanti di maggio, seguono ZTE Axon 10 Pro e OnePlus 7.

Vodafone lancia il 5G in Italia : ecco offerte - Smartphone e città : Vodafone annuncia il lancio della rete 5G in Italia a partire da Milano (con 28 comuni dell'area metropolitana), Torino, Bologna, Roma e Napoli.

Ecco una pioggia di sconti su Smartphone Android : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - ZenFone 5Z - Samsung Galaxy S10 Plus e tanti altri : Oggi sono in offerta HONOR 10, POCOPHONE F1, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy Note 9 e infine Galaxy S10 Plus. C'è qualcosa che fa al caso vostro?

Motorola annuncia Moto Z4 - lo Smartphone aggiornabile al 5G : ecco specifiche e prezzo : Motorola Moto Z4 è ufficiale e sarà "aggiornabile" al 5G grazie all'apposito modulo Moto Mod: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzi e data di uscita.

HMD Global pronta con due nuovi Smartphone : ecco Nokia 5.2 e Nokia 6.2 : Nelle scorse ore si è diffusa l'anticipazione secondo cui a breve il produttore lancerà due nuovi smartphone: stiamo parlando di Nokia 5.2 e Nokia 6.2

I "Super Sconti" di Trony sono anche online : ecco gli Smartphone in offerta fino al 30 maggio : I "Super Sconti" di Trony sono anche online: ecco gli smartphone in offerta fino al 30 maggio. E tra questi anche Huawei P30 Pro e Nokia 7.1!

Ecco come attivare il Digital Wellbeing sugli Smartphone Xiaomi : Anche se Screen time è disponibile solo su MIUI Global Beta ROM, è possibile installare Digital Wellbeing sui dispositivi Xiaomi con ROM MIUI Global Stable basata su Android 9 Pie. Vediamo insieme la procedura da eseguire.

Honor 20 e 20 Pro - ecco i nuovi Smartphone che costano 499 e 599 euro : Oggi a Londra si è tenuta la conferenza europea di presentazione dei nuovi smartphone Honor 20 e Honor 20 Pro, modelli al top di gamma che hanno diversi punti in comune con i top di gamma Huawei P30 e P30 Pro, abbinate a cifre più contenute (rispettivamente 499 e 599 euro per Honor 20 e Honor 20 Pro). Diamo un'occhiata nel dettaglio ai nuovi prodotti. Honor 20 Pro La variante Pro del nuovo Honor 20 costa 599 euro ed è caratterizzata da uno ...

Volete spendere meno di 400 Euro? Ecco su quali Smartphone puntare - a confronto in video : Abbiamo messo a confronto le migliori proposte del 2019 per gli smartphone di fascia media, tutti campioni del rapporto qualità prezzo.

Huawei - tregua fino al 19 agosto. Ecco cosa succede ora agli Smartphone : C'è una proroga di 90 giorni, per Huawei. Tre mesi durante i quali la società cinese potrà beneficiare di una sorta di tregua da parte degli Stati Uniti, così da poter trovare una strategia di uscita più morbida. E magari cercare una mediazione con Google e col governo statunitense...

Huawei e Google - ecco cosa succede ora a Smartphone e tablet : Ventiquattr'ore dopo la bomba sganciata da Google sulle spalle di Huawei, il dipartimento del Commercio statunitense ha concesso una licenza temporanea di 90 giorni al colosso cinese per smaltire gli ordini già effettuati prima del 15 maggio – giorno in cui Trump ha inserito l'azienda nella blacklist commerciale a causa di una presunta minaccia alla sicurezza nazionale statunitense – e avere una fornitura garantita ...

Sharp porterà lo Smartphone con due notch in Europa : ecco Aquos R3 - con display a 120Hz : Sharp ha recentemente presentato uno smartphone dall'aspetto insolito, stiamo parlando di Aquos R3. Ciò che emerge da una delle prime immagini ufficiali è il doppio notch, come già accaduto per il suo predecessore, ovvero Aquos R2. La società giapponese, nata nel 1912 e produttrice di televisori a partire dagli anni '50, è particolarmente conosciuta per […]

Smartphone - ecco il nuovo Huawei P Smart Z : Huawei P Smart Z 2019Huawei P Smart Z 2019Huawei P Smart Z 2019Huawei P Smart Z 2019Tecnologia e intrattenimento. Un connubio che ben si condensa nel nuovo Smartphone Huawei P Smart Z, l'ultimo arrivato della casa cinese, che punta tutto su un design innovativo e contenuti tecnologici all'avanguardia. A partire dallo schermo, completamente senza fori, notch o slider che permettono un perfetto effetto full screen. Grazie al display Full HD ...