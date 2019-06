NBA – Infortunio Kevin Durant | come cambia il suo futuro | player option | lungo stop e

Finals NBA – Infortunio Durant - il cestista cerca di sdrammatizzare sui social : “è come farmi uno shot di tequila” : Le prime parole di Kevin Durant dopo l’Infortunio in Gara-5 di Finals NBA: il cestista dei Golden State Warriors cerca di sdrammatizzare sui social I Golden State Warriors hanno annullato, nella notte italiana, il primo match point dei Toronto Raptors. Curry e compagni hanno trionfato di un solo punto, per 106-105, al termine di un match di fuoco, Durante il quale non sono però mancati clamorosi colpi di scena. Primo fra tutti il ...

Finals NBA – Infortunio Kevin Durant - parla il gm Warriors : “recupero non affrettato - date pure la colpa a me” : Possibile rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant: il gm degli Warriors, Bob Mayers, fa chiarezza sulle condizioni e sulle dinamiche dell’Infortunio del cestista degli Warriors Golden State si porta a casa Gara-5 ma non riesce a sorridere. La franchigia campione NBA perde Kevin Durant per Infortunio: si teme la rottura del tendine d’Achille. In conferenza stampa, il gm Bob Mayers fa luce sulle condizioni del ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : l’infortunio di Kevin Durant in gara-5 : Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade: Kevin Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM dei Golden State Warriors Bob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per ...

Finals NBA – Grave infortunio per Kevin Durant : shock sul volto di Drake - anche il rapper-avversario lo consola [VIDEO] : Kevin Durant esce per infortunio in Gara-5 delle Finals, si teme la rottura del tendine d’Achille: anche Drake, rapper-avversario, lo consola all’uscita dal campo Brutte notizie per Golden State. La serie contro Toronto si allunga a Gara-6 ma gli Warriors perdono Kevin Durant. L’ex Thunder esce dolorante dopo appena 12 minuti di gioco, non rientrando più sul parquet. L’infortunio è serio, si teme la rottura del ...

Finals NBA – Durant shock - torna e si fa male! L’infortunio è grave : si teme la rottura del tendine d’Achille : Ritorno amaro per Kevin Durant: la stella degli Warriors forza il recupero in Gara-5 delle Finals e si fa male dopo 12 minuti di gioco. Si teme la rottura del tendine d’Achille “Kevin ha un infortunio al tendine di cui non conosciamo ancora l’entità”, si è presentato così il general manager Bob Myers in conferenza stampa dopo la vittoria per 105-106 dei Golden State Warriors sul campo dei Toronto Raptors. Gli Warriors allungano la ...

Finals NBA – Brutta notizia per gli Warriors : Kevin Durant salterà anche Gara-3 per infortunio : Dopo le assenze in Gara-1 e Gara-2, i Golden State Warriors dovranno fare a meno di Kevin Durant anche in Gara-3: KD ancora alle prese con il problema al polpaccio Procede lentamente il recupero dall’infortunio di Kevin Durant. Il cestista di Golden State si è infortunato in Gara-5 della semifinale di Conference contro i Rockets e non è più sceso in campo. L’ex Thunder ha saltato l’intera serie contro i Blazers, in realtà ...

Finals NBA – Infortunio per Klay Thompson : i Golden State Warriors tremano : Infortunio per Klay Thompson in Gara-2 delle Finals NBA: il cestista dei Golden State Warriors costretto ad uscire per un problema al bicipite femorale Successo in Gara-2 e serie messa subito in parità per i Golden State Warriors, vittoriosi nella notte 104-109 ai danni dei Toronto Raptors. Nonostante il risultato positivo, gli Warriors hanno ben poco da sorridere. L’Infortunio patito da Klay Thompson infatti, ha fatto restare i fan con il ...

Finali NBA : i Warriors pareggiano la serie ma tremano per l'infortunio a Thompson : A Oakland tirano un sospiro di sollievo per il risultato finale, importantissima la vittoria in gara 2 in trasferta in Canada, ma trattengono il fiato per l'infortunio muscolare a Klay Thompson, caduto male dopo un tiro da tre punti. Dopo l'infortunio a Kevin Durant, i Warriors potrebbero perdere un altro dei loro migliori giocatori e rimettere in discussione una serie che, ad oggi, sembra comunque aver virato in direzione California. Toronto ...

Playoff NBA – Infortunio alla caviglia per Giannis Antetokounmpo : si complica la serie di Bucks? : Giannis Antetokounmpo ha rimediato un Infortunio alla caviglia nelle fasi finali di Gara-5 fra Bucks e Raptors: una sua possibile assenza in Gara-6 spianerebbe la strada a Toronto verso il successo Due vittorie per parte con il fattore campo capace di premiare la squadra che giocava in casa. Si sono concluse così le prime quattro gare fra Bucks e Raptors, segno di una combattuto finale di Conference. Ieri notte la partita della svolta: i ...

NBA – Una costola incrinata non ferma Lillard : la stella dei Blazers in campo nonostante l’infortunio : Lillard oltre il dolore: il giocatore dei Portland Trail Blazer in campo nonostante una costola incrinata E’ andata in scena nella notte italiana Gara-3 di finale di Conference tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Curry ha trascinato alla vittoria il suo team, aumentando il vantaggio e portando il risultato nella serie sul 3-0. Ad attirare l’attenzione però è stata la tenacia di Lillard: sembra infatti che il giocatore ...

NBA – Kawhi Leonard si confessa : “dopo l’infortunio dell’anno scorso ho pregato Dio - questa notte è la prova che mi ha ascoltato” : Dopo il buzzer beater di Gara-7 contro i Sixers, Kawhi Leonard è tornato a parlare della passata stagione e dei continui infortuni, per i quali ha chiesto addirittura l’aiuto di Dio Pochi secondi rimasti sul cronometro, un tiro complicatissimo preso dall’angolo, con un gigante come Joel Embiid che gli salta incontro a contestarglielo: la palla danza sul ferro e poi entra. Buzzer beater fenomenale, Kawhi Leonard porta i Toronto ...

NBA - infortunio per Kevin Durant : Golden State in ansia - VIDEO e dettagli : Kevin Durant fermo ai box nei prossimi giorni a causa di un infortunio al polpaccio accusato questa notte Kevin Durant si è fermato Durante il terzo quarto di gioco della gara vinta da Golden State contro Houston, con gli Warriors che sono volati sul 3-2 nella serie. Durant dopo un jumper dalla media ha subito accusato un dolore al polpaccio che lo ha costretto a tornare negli spogliatoi. Gara finita per Durant che adesso è a rischio anche ...

Playoff NBA : Kevin Durant e l'infortunio nel 3° quarto di gara-5 contro Houston : La notizia che non ti aspetti, quella che da appassionato non vorresti mai leggere. Kevin Durant, il protagonista principale in casa Warriors della sfida contro Houston e in generale in questi Playoff,...

Playoff NBA – Golden State perde i pezzi : infortunio per Andre Iguodala - a rischio Gara-5 : infortunio in Gara-4 per Andre Iguodala: il lungo dei Golden State Warriors a rischio per Gara-5 a causa di un problema al ginocchio Dopo aver subito la seconda sconfitta consecutiva e il pareggio nella serie, per i Golden State Warriors arriva un’altra brutta notizia. La franchigia della Baia potrebbe dover fare a meno di Andre Iguodala, fedelissimo di Steve Kerr e giocatore essenziale nelle sue rotazioni. Iguodala è uscito ...