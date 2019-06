Bari | incendio in un appartamento al rione San Pio | uomo si lancia dal balcone | è salvo

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Si è sfiorata la tragedia ieri sera a, precisamente nel quartiere San Pio, dove unè andato a fuoco al primo piano di una palazzina. Al momento le cause del rogo sono tutte in fase di accertamento, ma a quanto pare lo stesso pare sia sia propagato dalla stanza dell'abitazione che ospita la cucina. In quel momento in casa pare ci fosse una sola persona, il proprietario dell': costui, per sfuggire al rogo, ha preso la decisione dirsi nel vuoto. L', di cui non sono state diffuse le generalità, è rimasto ferito in maniera lieve e fortunatamente non corre alcun pericolo di vita. Palazzina evacuata Nella palazzina in questione vivono circa 12 famiglie, almeno così riferisce la testata giornalistica locale online,Today. Nessuno degli altri abitanti ha subito conseguenze fisiche a causa dell'. In via del tutto precauzionale l'edificio è ...

repubblica : Taranto, incendio in un maneggio: vigile del fuoco muore travolto da un'esplosione [news aggiornata alle 09:25] - repubblica : Taranto, incendio in un maneggio: vigile del fuoco muore per spegnere le fiamme - CatelliRossella : Taranto, incendio in un maneggio: vigile del fuoco muore per spegnere le fiamme -