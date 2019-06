Non basta Palamara per spiegare i guai seri della magistratura

Lontano da te - se una buona regia Non basta a salvare la commedia in rosa : Un tocco di sovrannaturale, ma soprattutto tanta commedia e tanti sentimenti in Lontano da te, la fiction in quattro prime serate in onda da questa sera, 9 giugno 2019, alle 21:20, su Canale 5. Una co-produzione tra Mediaset Italia, Mediaset España con Cross Productions, girata tra Italia e Spagna e che parte da un concetto base estremamente noto alle commedie romantiche, ovvero quello secondo cui gli opposti si attraggono. ...

Pallanuoto - World League 2019 : il cuore azzurro Non basta. Setterosa sconfitto in finale - USA a Tokyo 2020 : Il pass olimpico è solo rimandato. Una finale giocata davvero in modo meraviglioso: il Setterosa non soffre con le fenomenali campionesse olimpiche degli Stati Uniti e giocano partita alla pari, perdendo solamente per 10-9 ed uscendo sconfitte nell’ultimo atto della World League 2019 di Budapest. Come detto, in palio c’era il primo posto per le Olimpiadi di Tokyo, che va alle detentrici del titolo. Le ragazze di Fabio Conti hanno ...

Roland Garros 2019 : Nadal è il più forte sul rosso - Non basta un grande Thiem per due set : Anche per quest’anno non ce n’è stato per nessuno, il più forte sulla terra rossa di Parigi e il più forte della storia sulla terra battuta è sempre lui, Rafael Nadal. Eppure nei primi due set della finale del singolare maschile del Roland Garros 2019 Dominic Thiem, che l’anno scorso nell’atto decisivo aveva raccolto nove game in tre set e due anni fa in semifinale sette, è stato pienamente in partita, giocando più colpi vincenti, 20 contro 18, ...

Dal diabete di tipo 2 si può guarire : basta dimagrire e Non prendere più peso : Dal diabete di tipo 2 si può guarire: basta dimagrire e non riprendere più peso. Tutto ciò grazie al fatto che le cellule pancreatiche produttrici di insulina non sono, nella fase iniziale della malattia, danneggiate irreversibilmente. Lo dimostra un nuovo studio condotto su un campione di oltre 300 pazienti seguiti dal 2014 al 2017, ‘DIRECT‘, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (Ada), che ...

Rapina benzinaio e si difende : "Il reddito di cittadinanza Non basta" : Maria Girardi Il folle gesto è stato commesso a Cancello ed Arnone, Comune in provincia di Caserta Il reddito di cittadinanza non gli bastava più e l'unica soluzione alternativa era quella di commettere una Rapina. Lo ha confessato ai Carabinieri Angelo Taliento, 36 anni originario di Ostuni ma da tempo residente a Casal di Principe nel casertano. L'uomo è passato dunque ai fatti e lo scorso 4 giugno ha tentato il colpo presso un ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Olympiacos bestia nera della Pro Recco - la rimonta Non basta. Liguri sconfitti in semifinale : Tensione altissima, pubblico delle grandi occasioni e tantissimo spettacolo. Era il match sicuramente più atteso di tutta questa Final Eight della Champions League di Pallanuoto maschile ad Hannover, di fronte le due finaliste della passata edizione: Pro Recco ed Olympiacos. I recchelini andavano a caccia della rivincita dopo la sconfitta casalinga del 2018, invece sono i greci a volare all’atto conclusivo della massima competizione ...

Non gli bastano vitto e alloggio : migranti vogliono i soldi e pestano gli agenti : Gabriele Laganà Sette immigrati si sono barricati nel Cas di Boville Ernica, in provincia di Frosinone, per protestare contro le nuove direttive ministeriali. Nel pomeriggio, un nigeriano ha aggredito alcuni poliziotti, ferendone due. Tensione alle stelle oggi nel centro di accoglienza a Boville Ernica, in provincia di Frosinone. Sette immigrati si sono chiusi all'interno della struttura impedendo l'accesso ai responsabili della ...

L'abbonamento Stadia Pro a 9 - 99 Euro potrebbe Non bastare per giocare le ultime uscite : Come ormai saprete, nella giornata di ieri Google ha finalmente svelato i dettagli della sua piattaforma Stadia, svelando che il servizio arriverà nel mese di novembre e i prezziNello specifico, parlando delL'abbonamento a Stadia, Google ha annunciato Stadia Pro, ovvero quello che viene definito L'abbonamento premium alla piattaforma per 9,99 Euro al mese. Tre mesi di Pro saranno poi inclusi nell'offerta Stadia Founder's Edition a 129 Euro ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Cina 2-3 - le pagelle delle azzurre. Non bastano i 39 punti di Egonu - bene Sylla : L’Italia è stata sconfitta dalla Cina per 3-2 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono fatte rimontare dal 2-0 a Hong Kong e si sono dovute arrendere contro le Campionesse Olimpiche. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. PAOLA Egonu: 8. Il voto è altissimo perché ha messo a segno addirittura 39 punti (50% in attacco, 4 muri e 6 aces) ma pesano tantissimo gli errori nel finale ...

Clima - i movimenti ambientalisti fanno causa allo Stato. Ma andare in tribunale Non basta : Mentre a qualcuno non è ancora chiara la differenza tra meteo e Clima, tanto da mettere in contrapposizione il freddo mese di maggio appena trascorso con l’allarme della comunità scientifica sul riscaldamento globale, ieri i movimenti ambientalisti hanno riempito di significato concreto la Giornata mondiale dell’ambiente: una causa legale contro lo Stato italiano per la colpevole inerzia o la scarsa efficacia delle politiche ambientali che, al ...

Non bastano Amazfit Bip Lite e Verge 2 : altri 10 indossabili nei prossimi mesi : Vi avevamo parlato in questo articolo di Amazfit Bip Lite, il nuovo smartwatch di Huami dalla durata e dal prezzo irresistibili, che ha già dimostrato di essere stato messo nel mirino dagli utenti europei, che non aspettano altro che un cenno da parte della casa circa la sua commercializzazione (che purtroppo non è ancora stata confermata, ci teniamo a precisarlo). L'11 giugno sarà poi la volta dell'attesissimo Amazfit Verge 2, cui seguiranno ...

Segnare 47 punti in una sola partita Non basta per vincere una partita di finale NBA : Gara tre delle finali NBA sarà ricordata come quella delle grande assenze. Per Golden State, ai nastri di partenza, non ci sono Kevin Durant, Klay Thompson e Kevon Looney. E la loro mancanza si fa sentire immediatamente. Steph Curry sa che tutto sarebbe caduto sulle sue spalle ed è insolitamente aggressivo. Sa, inoltre, che dovrà stare in campo senza sosta e prendersi molte, forse troppe, responsabilità. Quello ...