C’è stata un’esplosione nel palazzo del comune di Rocca di Papa | vicino a Roma

Durante il Pride di Washington C’è stata una fuga disordinata per la paura che qualcuno avesse sparato : era un falso allarme : Sabato Durante il Pride di Washington, negli Stati Uniti, si era sparsa la notizia che qualcuno avesse sparato e per questo molti partecipanti si erano spaventati, ma si trattava di un falso allarme, ha confermato il capo della polizia Peter Newsham.

C’è stata una grossa sorpresa nella boxe : Anthony Joshua era considerato l'immagine del pugilato, ma al suo primo incontro negli Stati Uniti è stato battuto da un pugile col fisico lontanissimo dagli stereotipi dello sport

“In tutto C’è stata bellezza” di Manuel Vilas : un romanzo sull’amore dei figli per i genitori : Intervista nella redazione di Fanpage.it all'autore spagnolo dell'anno che con "In tutto c'è stata bellezza", edito da Guanda, è stato tradotto in undici lingue e che domani 4 giugno sarà presente al Festival delle Letterature di Massenzio, dopo essere stato a Napoli ospite dell'Istituto Cervantes.Continua a leggere

Venezia - il pilota della nave : “Rotto il cavo del rimorchiatore di prua - C’è stata una perdita dei comandi” : “Il rimorchiatore di prua ha rotto il cavo. Poi c’è stata una perdita dei comandi”. A parlare, via radio, è il pilota della nave da crociera Msc “Opera”, che subito dopo l’impatto con un battello turistico e il molo ha informato le autorità sull’accaduto e sulla situazione nei primi minuti dei soccorsi. Venezia, nave da crociera si scontra contro battello: la fuga dei turisti e il ...

Milan - Maldini non si sbilancia : “C’è stata un’offerta allettante - potrei decidere entro la fine della settimana” : Il dirigente rossonero ha parlato della proposta presentatagli da Gazidis, ammettendo che deciderà entro questa settimana La proposta c’è, è concreta e Paolo Maldini la sta valutando attentamente. Il dirigente del Milan si è presentato questa mattina all’evento ‘Terzo Tempo’ di DAZN (di cui è volto e ambassador), senza sbilanciarsi troppo sull’offerta che Gazidis gli ha presentato. Interrogato sulla vicenda, ...

C’è stata una reunion delle ragazze di Geordie Shore e Holly Hagan ha un commento esilarante in proposito : LOL The post C’è stata una reunion delle ragazze di Geordie Shore e Holly Hagan ha un commento esilarante in proposito appeared first on News Mtv Italia.

C’è stata un’esplosione nel centro di Lione : ci sono otto feriti lievi : Venerdì pomeriggio c’è stata un’esplosione nel centro di Lione, che ha causato 8 feriti lievi, ha detto la prefettura. Secondo una fonte citata da Le Figaro, sarebbe stata causata da un ordigno contenente dei chiodi: il presidente francese Emmanuel Macron ha

Gazzetta : Tutto risolto! Ancelotti resta a Napoli - ma la paura C’è stata : La Gazzetta dello Sport ieri aveva fatto chiarezza sui chiacchiericci che vedevano Ancelotti come possibile allenatore della Juve e sopratTutto sulla presunta telefonata a Gasperini per sondare la sua disponibilità a venire a Napoli. Ha sparato sulla tentazione di De Laurentiis di esonerare l’allenatore Oggi il quotidiano sportivo torna sull’argomento mettendo un punto sulla vicenda. “Il Napoli ha esercitato la clausola che ...

Volley - Ivan Zaytsev tra Civitanova e Modena : dove giocherà lo Zar? Beppe Cormio : “Aspettiamo 3 giorni - la trattativa C’è stata” : Ivan Zaytsev giocherà a Modena o a Civitanova durante la prossima stagione? Lo Zar deve ancora ufficializzare la sua scelta e si trova di fronte a un dilemma: rimanere con i Canarini insieme al nuovo coach Andrea Giani oppure sposare la causa della Lube, con cui vinse uno scudetto, reduce dall’accoppiata tricolore-Champions League? Oggi Beppe Cormio, direttore sportivo dei cucinieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Resto del ...

Fisco - Max Biaggi assolto. Per il tribunale non C’è stata nessuna maxi-evasione : nessuna evasione fiscale. Il tribunale di Roma ha assolto l’ex campione del mondo di motociclismo Massimiliano Biaggi “perché il fatto non sussiste”. La Procura accusava il centauro romano di 47 anni di aver evaso 18 milioni e il pm in aula aveva sollecitato una condanna ad un anno di reclusione. La vicenda risale al dicembre del 2012 e, secondo quanto scrive il pm Giancarlo Cirielli, nella richiesta di rinvio a giudizio il quattro ...

Nella storia dell’essere umano non C’è mai stata così tanta CO2 nell’atmosfera : (foto: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images) Gli appelli di Greta Thunberg, la 16enne paladina del clima che ha convinto centinaia di migliaia di studenti in tutto il mondo a protestare contro i cambiamenti climatici e chiede ai governi di impegnarsi molto di più sul fronte ambientale, per ora sembrano essere caduti nel vuoto. Eppure sempre più dati testimoniano la necessità di prendere sul serio l’attivista: questo weekend, i ricercatori ...

C’è stata una sparatoria in un centro commerciale in Florida : Almeno una persona è stata uccisa e altre due sono state ferite in una sparatoria in un bar all’interno di un centro commerciale a Fort Lauderdale, in Florida, a una trentina di chilometri a nord di Miami. Gli spari sono

C’è stata una sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : C’è stata una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno sette persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate. Inizialmente la polizia aveva cercato una terza

VIDEO Marc Marquez - GP Spagna 2019 : “Quando ho visto che c’era il sole ho capito che questa sarebbe stata la mia gara” : Marc Marquez è tornato alla vittoria (dopo lo zero di Austin) nella gara del GP di Spagna di Jerez della MotoGP: “Sapevo che qui sarebbe stato tutto difficile perché con l’asfalto nuovo saremmo stati tutti molto vicini, ma quando ho visto che c’era il sole, ho capito che questa sarebbe stata la mia gara. Rins lotterà per il Mondiale, ha il vantaggio di non avere pressione“. LA VIDEO INTERVISTA A Marc ...