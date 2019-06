A A A Marco Melandri cercasi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 10 giugno 2019) È la goccia che fa traboccare il vaso. A seguito di un’infilata poco ortodossa,ha perso il controllo della moto coinvolgendo nella caduta anche la Ducati di Chaz Davies. Per il pilota Yamaha significa sei posizioni in meno nella griglia di partenza per la prossima Superpole Race. Ma, dicevamo, è la goccia che fa traboccare il vaso di una stagione (o forse più di una) che probabilmente non è destinata a passare agli annali.Un ragazzo dalle mille speranze ma che ancora sta cercando l’occasione della vita. Un talento mai sbocciato a causa delle troppe moto non adeguate al suo stile di guida. Un pilota che non si è mai trovato nel posto giusto al momento giusto., sulle due ruote da quando era piccino, non riesce proprio a conquistare allori. O, meglio, dopo aver portato a casa il titolo nel 1997 in sella a una 125 (e fu il più giovane pilota a ...

