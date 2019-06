Incidente in Spagna | si rompe giostra di Luna Park | 28 feriti

meteoweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019)in: 28 persone sono rimaste ferite a causa della rottura di unain un parco divertimenti allestito a San Jose de la Rinconada, nella provincia di Siviglia, nel sud del Paese. Dei 28, la maggior parte minori, 9 sono stati portati in ospedale e gli altri sono stati trattati sul posto. Una 13enne è in gravi condizioni, ha riportato un trauma cranico. Lasi è rotta ed è andata fuori controllo, scaraventando in aria coloro che si trovavano a bordo. L'articoloin: sidi, 28Meteo Web.

