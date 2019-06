Commisso è già un vero tifoso della Fiorentina Il neo presidente mostra una

Commisso già al lavoro per la nuova Fiorentina : Rocco Commisso si prepara a fare il proprio ingresso in Serie A. Il magnate italo-americano è pronto a coronare il proprio sogno, ma deve prima portare a termine la trattativa con la famiglia Della Valle per l’acquisto della Fiorentina. Le trattative per arrivare al club viola sono iniziate in tempi recenti, e ora sono nel […] L'articolo Commisso già al lavoro per la nuova Fiorentina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...