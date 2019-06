A tutti quelli che ci chiedono ancora perché

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) Pochi giorni fa Chris e Melania, due giovanni donne innamorate, sono state picchiate a sangue da un gruppo di quattro delinquenti per avere semplicemente rifiutato di stare al loro gioco perverso e alle loro pretese. Questi pretendevano infatti che le due donne si baciassero davanti a loro per soddisfare il loro desiderio assurdo. Chris e Melania si sono rifiutate e sono state selvaggiamente aggredite, anzi punite, per avere semplicemente resistito e detto “no”. Sarà stata un’aggressione omofoba senza dubbio ma io ci vedo anche un’ennesima aggressione del maschio prepotente alla femmina che resiste e che osa dire “no”. La cosa incredibile è che il fatto si sia verificato non nell’Italia di Salvini che protegge in generale il maschio bianco eterosessuale controe tutte le altre, ma nell’accogliente e ...

