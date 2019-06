Il Paradiso delle signore | quarta stagione | i coniugi Amato potrebbero uscire di scena

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) La popolare e appassionante soap opera “Il” in versione daily continua a fare compagnia ai telespettatori pur essendosi avviata alla conclusione. In attesa della messa in onda dei nuovi episodi che porteranno sicuramentenovità a partire da autunno sempre nella fascia pomeridiana, la rete ammiraglia Rai sta trasmettendo le repliche della terza. Nonostante manca ancora molto per scoprire quali protagonisti del grande magazzino torneranno a far emozionare il pubblico, iniziano a diffondersi le prime supposizioni. Nellaserie, la coppia formata dai novelli sposi, Antonio(Giulio Corso) ed Elena Montemurro (Giulia Petrungaro) potrebbe non fare ritorno nella città milanese. Episodi terza: Antonio riceve una proposta di lavoro, Elena intenta ad annullare le nozze Tra Antonio ed Elena è stato un colpo di fulmine sin dal loro primo ...

AlessioAntani : RT @ilPermeista: Monopoli per liberisti, Carta Probabilità: «Hai mandato a puttane l'azienda di tuo padre. Sposta la sede in un paradiso fi… - dondogliocg : RT @ilPermeista: Monopoli per liberisti, Carta Probabilità: «Hai mandato a puttane l'azienda di tuo padre. Sposta la sede in un paradiso fi… - Maedhros67 : RT @ilPermeista: Monopoli per liberisti, Carta Probabilità: «Hai mandato a puttane l'azienda di tuo padre. Sposta la sede in un paradiso fi… -