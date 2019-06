Gigi D’Alessio | «In autunno sarò in prima serata su Rai1 con Vanessa Incontrada»

davidemaggio

(Di venerdì 7 giugno 2019)D'Alessio Era partito come sostituto di Sfera Ebbasta e con gli occhi puntati addosso, eppureè stato uno dei protagonisti assoluti di questa sesta edizione di The Voice. Per molti la vera rivelazione di quest’anno, D’Alessio ha concluso in bellezza il suo percorso da coach portando alla vittoria la pupilla del suo team, Carmen Pierri. Per il cantante napoletano è tempo di tirare le somme su questa inedita esperienza nel talent show targato Rai2: “La vittoria di The Voice ovviamente io l’ho fatta come coach ma chi ha vinto realmente è Carmen Pierri, questa ragazzina straordinaria di 16 anni (…) (The Voice, ndDM) in effetti è stata un’ottima opportunità per farmi conoscere da chi non mi conosceva o per farmi conoscere meglio da chi già mi conosceva. Il sole era Simona (Ventura, ndDM) e noi eravamo i 4 pianeti e orbitavamo intorno a lei per prendere ...

