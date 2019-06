Salvini | ‘Ora l' obiettivo del governo è Quota 41’

Blastingnews

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’esecutivo gialloverde, guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, va avanti nel solco del percorso finora tracciato in materia di politica economica, in particolare sulla riforma delle pensioni. A ribadirlo in continuazione in queste ore sono i due vicepremier Matteoe Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del Movimento 5 stelle. “Io come– ha dichiarato il ministro dell’Interno - non aumenterò di nessun centesimo nessuna tassa”. Ue, Matteo: avanti su pensioni, non aumenteremo tasse La riduzione della pressione fiscale rimane fra le priorità che la Lega intende affrontare, insieme alla questione ancora aperta della revisione del sistema previdenziale.100 non basta per soddisfare le aspettative di chi ormai da anni attende nuove forme di flessibilità in uscita dal lavoro verso i prepensionamenti per superare le rigidità introdotte ...

