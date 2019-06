MotoGp – Yamaha in difficoltà? L’analisi di Meregalli | “ecco su cosa stiamo lavorando!

MotoGp - Mondiale 2019 : la crisi senza fine della Yamaha. Il “Dottore” c’è ma manca la cura : C’era una volta la Yamaha. No, non si vuole raccontare una favola per allietare il tempo ai più piccoli, né tanto meno fantasticare. Parlare del team giapponese di MotoGP al passato è perfettamente aderente a quel che la realtà sta riservando. Si è reduci dal sesto round della classe regina. Sul tracciato del Mugello (Italia), tutti hanno salutato con il sorriso il trionfo di Danilo Petrucci in sella alla Ducati. Il “buono” del ...

MotoGp – Vinales sesto al Mugello - Maverick ‘divide’ le responsabilità : “Yamaha deve migliorare - ma…” : Maverick Vinales ed i problemi in sella alla sua M1: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il sesto posto al Gp d’Italia Il Gran Premio d’Italia di MotoGp non è stato soddisfacente per la Yamaha, Valentino Rossi ha disputato un sabato ed una domenica da dimenticare in pista al Mugello, mentre Maverick Vinales è invece riuscito ad ottenere un risultato migliore, ma non abbastanza da rendere il pilota ed il team ...

Valentino Rossi - caduta al Mugello/ Video MotoGp : scivola Yamaha - disastro Gp Italia : Valentino Rossi, brutta caduta al Mugello: gara e Gran Premio d'Italia da dimenticare per il Dottore che scivola con la sua Yamaha nella ghiaia. Il Video

MotoGp – Due italiane da urlo al fianco di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello : Marta e Martina - le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Marta e Martina rendono la griglia di partenza del Gp d’Italia bollente: le ombrelline Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello Un weekend di gara non proprio positivo per la Yamaha: il team di Iwata ha chiuso il Gp d’Italia col sesto posto di Vinales ed il ritiro di Valentino Rossi dopo una caduta in gara. Al Mugello dunque i tifosi del Dottore e del compagno di squadra spagnolo non possono far altro che ...

MotoGp - Pagelle GP Italia 2019 : Danilo Petrucci impeccabile - Marquez si accontenta - Lorenzo - Rossi e la Yamaha disastrosi : Il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP vede il primo successo di Danilo Petrucci in carriera nella classe regina. Il pilota umbro vince con pieno merito e dimostra di non essere in Ducati per puro caso, anzi. Il migliore di giornata è lui, mentre si segnalano diversi bei voti per alcuni piloti, mentre altri, su tutti Valentino Rossi, devono fare i conti con insufficienze pesanti. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio ...

MotoGp - Risultato Warm-up GP Italia 2019 : Marc Marquez sempre al comando - Ducati e Suzuki inseguono - le Yamaha faticano : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, fa segnare il miglior tempo anche nel corso del Warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Lo spagnolo sembra avere le idee chiare e puntare con grande decisione alla sua seconda vittoria in carriera sulla pista toscana nella classe regina, ed ora starà agli avversari, Ducati in primis, provare a fermare il suo ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGp - GP Italia 2019 : “La Yamaha non è stabile - moto aggressiva al Mugello” : Le Yamaha hanno faticato terribilmente durante le prove libere del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Criticità non solo per Valentino Rossi ma anche per il compagno di squadra Maverick Vinales che ha espresso i suoi problemi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato difficile guidare la moto, non è stabile ed è difficile fare il tempo. Dobbiamo trovare la giusta stabilità per migliorare. E’ difficile guidare, ...

MotoGp - analisi prove libere GP Italia 2019 : Ducati - Honda e Yamaha chiudono una giornata di difficile lettura : Il venerdì del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP si è rivelato quanto mai imprevedibile e insondabile. Le varie scuderie, chi più chi meno, hanno messo in mostra qualcosa di interessante ma, allo stesso tempo, aspetti preoccupanti. Ad ogni modo, non è ancora chiaro chi potrà primeggiare domani in qualifica e domenica in gara ma il Mugello qualche verdetto lo ha già emesso. Incominciamo dalla Ducati che piazza due piloti nelle prime tre ...

MotoGp – Disastro Yamaha nella prima giornata di libere - Meregalli ammette : “Valentino Rossi? Pensavamo che…” : Interrogato sui risultati ottenuti dalla Yamaha nella prima giornata di libere, Meregalli non ha potuto far altro che ammettere di non aspettarsi questo avvio Brutte per la Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Mugello, il team di Iwata è apparso lontano dai propri avversari, più solidi sia in rettilineo che nelle parte guidata del circuito. AFP/LaPresse Interrogato sui problemi occorsi in particolare a Valentino Rossi, ...

MotoGp – La magia del Mugello ai miglioramenti Yamaha - Valentino Rossi ammette : “fantastico guidare qui - ma comincia ad essere pericoloso” : Valentino Rossi pronto al weekend di gara del Mugello: le sensazioni del Dottore nella conferenza del Gp d’Italia E’ iniziato il weekend di gara del Mugello: i piloti sono arrivati sul circuito italiano in vista della gara di domenica. Il Gp d’Italia regala ogni anno emozioni incredibili, grazie alla speciale atmosfera che si crea sul circuito, con i tantissimi tifosi che popolano le tribune per supportare i loro idoli, ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Italia 2019 : “La Yamaha è migliore rispetto all’anno passato. Vincere qui sarebbe unico” : Siamo alla vigilia del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Mugello (Italia) ci sarà un grande spettacolo e i centauri della classe regina sono pronti a confrontarsi per centrare il bersaglio grosso. Valentino Rossi è tra gli osservati speciali. Il pilota di Tavullia detiene il record di vittorie su questa pista nella massima cilindrata (sette vittorie consecutive dal 2002 al 2008). In totale i centri del ...

MotoGp – Bradl severissimo nei confronti della Yamaha : “hanno dormito - ma Valentino Rossi…” : Le dure parole di Stefan Bradl sulla crisi della Yamaha e le abilità di Valentino Rossi di salvare il salvabile La stagione 2019 di MotoGp è iniziata con alti e bassi per la Yamaha: il team di Iwata ancora non riesce ad essere competitiva per lottare con i rivali di Ducati e Honda. L’unico ad ottenere qualche risultato positivo è stato Valentino Rossi, che con la sua esperienza è riuscito a metterci una pezza, salendo sul podio e ...

MotoGp - GP Francia 2019 : Valentino Rossi c’è ma la Yamaha non è a livello di Honda e di Ducati. Altro anno di sofferenza per il “Dottore”? : Quarta posizione a quota 72 punti (-23 dal leader Marc Marquez): è questa la situazione di Valentino Rossi nella graduatoria del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro di Tavullia, giunto quinto nella gara a Le Mans (Francia), non è riuscito a raggiungere il podio e, pur mettendoci anima e corpo, la top-3 è sfuggita, seppur di poco. A questo punto c’è da ragionarci sopra sulla situazione in Yamaha perché ci sono delle criticità. Valentino è ...

MotoGp - Valentino Rossi elenca i problemi della Yamaha : quante grane per il Dottore dopo il Gp di Le Mans : Il pilota della Yamaha ha analizzato il quinto posto ottenuto nel Gp di Le Mans, soffermandosi sulle sensazioni avvertite in pista Un quinto posto non proprio soddisfacente per Valentino Rossi a Le Mans, il Dottore non riesce a mettere il naso davanti alle Ducati, accodatesi alle spalle del fenomeno Marquez. AFP/LaPresse Una giornata particolare per il pesarese, intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport MotoGp per esprimere le ...