Di Maio incontra Salvini | ” il governo va avanti”

Conte incontra Salvini e Di Maio. Ecco come è andata : Il Premier Giuseppe Conte ha incontrato stamattina i due vicepremier Di Maio e Salvini, per capire come affrontare il futuro in virtù dell’esito delle elezioni europee. Ha dimostrato, come suo solito, molta tranquillità. Tranquillità che è trapelata anche da un post comparso su Facebook pochi minuti fa, nel quale descrive gli incontri: Ho incontrato questa mattina, dapprima il Vicepresidente Salvini e successivamente il Vicepresidente Di ...

Salvini e Di Maio a Milano : entrambi invitati all’assemblea di Confagricoltura evitano di incontrarsi : invitati allo stesso evento, neppure si incrociano per un minuto. È iniziata così la mattinata di Matteo Salvini a Milano, in attesa della manifestazione sovranista prevista nel pomeriggio in piazza Duomo: arrivato poco prima delle 12 all’assemblea di Confagricoltura, il leader leghista si è ben guardato dall’incontrare l’altro vicepremier invitato all’evento, cioè Luigi Di Maio. A pochi giorni dalle elezioni Europee, la distanza, almeno ...

Aiuti alle famiglie - Di Maio : più soldi per babysitter e rette. Incontra associazioni : “Vogliamo un assegno per ogni figlio” : Dal reddito di cittadinanza avanza un miliardo e l’intenzione del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, è quello di reinvestirlo, magari già nel corso del 2019, per aiutare le famiglie, ma per dare anche maggiore sostegno alle mamme lavoratrici e per il pagamento delle babysitter, oltre alle rette degli asili nido e ai prodotti per l’infanzia. Sono questi i primi punti sui quali si potrebbe andare ad agire grazie al risparmio. Ma altri ...

Conte ha già incontrato Siri Vertice a Tunisi con Di Maio-Salvini : Il premier Conte ha incontrato il sottosegretario Armando Siri. La decisione finale verrà presa oggi a Tunisi dal presidente del Consiglio con Di Maio e Salvini. Il faccia a faccia si è svolto ieri sera e già oggi potrebbe arrivare la decisione sul destino di Armando Siri. Segui su affaritaliani.it

Alessio Falconio : "Vogliamo incontrare Di Maio e Crimi. Con Pannella saremmo stati più forti" : Il telefono di Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale, risulta occupato per tutto il giorno. Le parole del sottosegretario Vito Crimi sulla decisione del governo di non rinnovare la convenzione con la storica emittente radiofonica hanno riacceso il dibattito politico. Il rischio chiusura è dietro l'angolo. E ha una deadline: il 21 maggio 2019, giorno in cui scade la proroga della convenzione stipulata nel 1994. "Il cdr ha chiesto ...

Emirati-Italia : Di Maio e delegazione italiana incontrano ministro Economia Al Mansouri : Roma, 15 apr 12:40 -, Agenzia Nova, - Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi a Dubai il ministro dell'Economia degli Emirati, Sultan..., Res,