Noa | il Papa | “Eutanasia e suicidio assistito una sconfitta per tutti” 

Niente eutanasia - Noa si è lasciata morire di fame. Il Papa : “Una sconfitta di tutti” : La 17enne olandese Noa Pothoven non e' ricorsa all'eutanasia con il permesso delle autorita' del suo Paese, l'Olanda, ma si e' lasciata morire in casa, smettendo di mangiare e bere. A 24 ore dalla diffusione di una notizia che ha fatto il giro del mondo, la vicenda ha assunto contorni piu' precisi e si e' scoperto che una clinica dell'Aja aveva negato a Noa l'eutanasia perche' troppo giovane. Sul caso e' intervenuto Papa Francesco, che ha ...

