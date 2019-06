EUTANASIA A 17 ANNI Noa Pothoven | la morte di Stato è sorda al desiderio del cuore

«Sto male - lasciatemi andare». Noa - le violenze e l’EUTANASIA a 17 anni : La ragazza ha chiesto e ottenuto di essere sottoposta all’eutanasia, e la legge olandese lo consente. Era stata violentata da bambina. In un post il messaggio di addio

