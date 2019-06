L’opera lirica? A Milano si fa anche in campagna E la Carmen in versione breve ma

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) La platea all’ombra del portico della cascina, il palco sotto al vecchio fienile, le quinte iniziano tra sterrato e erba tagliata all’inglese, la brezza primaverile al posto dell’aria condizionata. Lanon solo esce dai teatri pieni di luccichii, non raggiunge solo le sale e e le associazioni di periferia, ma si spinge fino allalombarda, tra Gaggiano e Rosate, a mezz’ora di macchina da. Lo fa VoceAllOpera, compagnia sperimentale giovane nello spirito e all’anagrafe, grazie all’ospitalità, alla vitalità e alla visionarietà del loro angelo custode, Maria Candida Morosini, da ieripresidente onorario della compagnia. Ogni anno, per celebrare l’inizio della primavera e per ricordare il figlio Francesco, Morosini spalanca i cancelli della sua cascina, un complesso tipico del Settecento, circondato da verde e corsi ...

