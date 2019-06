Lecco | eletto un sindaco non vedente | “Basta pregiudizi | i disabili devono mettersi in

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) “Basta con i pegiudizi, iin gioco, per essere protagonisti e non più solo spettatori”. Silvano Stefanoni, none neodi Lierna, in provincia di, ha obiettivi chiari per velocizzare il processo d’integrazione delle personenella società. Non è la prima volta che una persona nonviene elettadi un Comune italiano, ma si tratta comunque un caso comunque raro. Lui, 58enne, con la sua lista “Noi per Lierna” ha vinto con 507 voti nel piccolo Comune del lecchese che conta circa 2mila abitanti. “È stata un’emozione incredibile – commenta a Ilfattoquotidiano.it – perché i miei concittadini, dandomi fiducia, hanno guardato al mio operato d’amministratore degli ultimi dieci anni e non alla miatà visiva. Basta, dobbiamo valorizzare le risorse umane”. Il ...

