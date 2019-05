Emicrania | esperti | “Molti evitano alcuni cibi | vino e dolci | ma poi il dolore ritorna”

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) In Europa sono oltre 136 milioni i cittadini costretti a fare i conti con l’, che colpisce oltre un miliardo di persone nel mondo: le donne ne sono vittima da 2 a tre volte di più, e soffrono di attacchi ripetuti, più lunghi e pesanti. A fare il punto sono gliintervenuti oggi al 13° European Headache Federation (Ehf) Congress, in corso ad Atene. “Non si tratta di un semplice mal di testa, ma di unspesso accompagnato da nausea, vomito, fotofobia, che brucia giorni di scuola e di lavoro“, spiega Messoud Ashina, neurologo dell’Università di Copenhagen (Danimarca). “Fa riflettere il fatto che questa patologia sia più diffusa nella fascia d’età dai 25 ai 55 anni, quando i pazienti sono nella fase più attiva della vita. E il 5-6% ne soffre almeno una volta a settimana. C’è chi si chiude in casa e chi cerca comunque di ...

ANSA_Salute : Gli esperti dell'@EHF_Official annunciano l'arrivo di una 'rivoluzione terapeutica' in aiuto ai 136 milioni di euro… -