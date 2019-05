Bari | all' Università ci sono 12mila fuoricorso | il direttore | ' Devono reimmatricolarsi'

Bari - bimbo di 2 anni muore con la febbre alta : era in viaggio con i genitori dalla Germania alla Puglia : Il piccolo è morto al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico, dove era arrivato a bordo di un'ambulanza che la coppia tedesca aveva fermato per strada. Due medici avevano dato il via libera al viaggio

Elezioni Comunali - da Bergamo a Bari : il successo dei sindaci “ex renziani” dove la Lega ha fatto il pieno di voti alle Europee : Hanno vinto bene, dopo cinque anni di governo, nonostante il vento leghista soffi forte anche a casa loro. Tanto da venire tirati per la giacchetta dal Pd, che per l’occasione torna a dividersi in due: da una parte chi controlla ora i dem, dall’altra l’area renziana. Tutti provano a mettere il cappello sulle vittorie di Bergamo, Firenze, Modena, Pesaro e Bari. Successi netti per gli amministratori dem uscenti anche dove era ...

Bari - Decaro esulta : “Non servono miracoli per amministrare bene e dire no alla criminalità organizzata” : “Non è un miracolo fare l’interesse dei cittadini e non l’interesse proprio. Non è un miracolo dire alla criminalità organizzata che questa non è la vostra città ma la nostra e che ve ne dovete andare”. A parlare, fuori dal proprio comitato elettorale, è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ricofermato dopo la prima elezioni di cinque anni fa. Sostenuto dal centrosinistra, Decaro ha ottenuto quasi il 66% delle preferenze, ...

Comunali - a Bari al via lo spoglio : Decaro (Pd) spera nel bis al primo turno - nonostante valanga gialloverde : Operazioni in corso in 345 sezioni: a essere determinanti numericamente nel risultato saranno i Municipi 1 e 2 dove votano circa due terzi dei baresi

Elezioni in Puglia - dalle 7 seggi aperti. A Bari il voto anche per il nuovo sindaco : Decaro in cerca del bis : Alle Europee la circoscrizione Sud elegge 18 parlamentari. Al voto per il sindaco anche Lecce e Foggia. Lo spoglio per l'europarlamento inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, domani alle 14 per le amministrative

Guida alle elezioni comunali di Bari : Il grande favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Antonio Decaro, ma il suo principale sfidante ha una storia particolare

Calciomercato Bari - si pensa all’attacco : si tratta Ganz ma il sogno è Rosina : Il Bari ha ottenuto la promozione in Serie C, tornando tra i professionisti dopo un solo anno di purgatorio. Ora si pensa al campo, con la Poule Scudetto, e sopratutto al Calciomercato. L’intenzione è quella di costruire una squadra importante per la Serie C e il club manager Matteo Scala ha avuto carta bianca da De Laurentiis per cercare di portare a Bari nomi prestigiosi. Secondo quanto riporta TUTTOcalcioPUGLIA.com, il Bari è al ...

Bari - il pranzo non è di suo gradimento - alza le mani alla moglie : 30enne arrestato : I carabinieri della stazione di Castellana Grotte, nel barese, hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 30enne di nazionalità marocchina, che ieri, nel primo pomeriggio, si è reso protagonista di una brutale aggressione nei confronti della sua consorte. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il soggetto sarebbe andato in escandescenza perché il pranzo non era di suo gradimento. A questo punto, in preda ad una ...

Un bar galleggiante nel mare dei Caraibi cerca un nuovo Barista : Un “lavoro da sogno”, questa volta in un luogo tropicale, è ora disponibile in Giamaica. Come riporta la CNN, La Floyd’s Pelican Bar, un bar di legno accessibile solo in barca, offre a un fortunato candidato l’opportunità di “versare le pinte in uno dei punti più instagrammabili del mondo”.Secondo l’annuncio creato dalla compagnia di viaggi britannica Virgin Holidays, il ...

Nuovi servizi telematici all'Università di Bari : Una App, una Student card con chip e servizi digitali. L'Università degli Studi di Bari rivoluziona il proprio rapporto con gli studenti.

Concorso 125 figure sanitarie a Bari : il bando scade il 19 maggio alle 23 : 59 : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 del 19 aprile 2019 è stato pubblicato un bando di Concorso indetto dall'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari. Il suddetto bando scade il 19 maggio 2019. Si ricercano 125 figure professionali da inserire con differenti mansioni, così come riportate: 30 fisioterapisti, 30 logopedisti, 15 educatori professionali, 10 tecnici della riabilitazione psichiatrica, 25 ostetriche e 15 ...

Ci pensano Allanaladin e il Barilotto lusitano a mettere al sicuro il risultato. : FALLI DA DIETRO – A 36A GIORNATA Marie-Henri Beyle, noto come Stendhal, fu – come si sa – uno scrittore francese. Nell’opera “Roma, Napoli e Firenze” scritta nel 1817, descrisse gli effetti di una particolare patologia psicosomatica, che colse lui, durante una visita alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Dinanzi a tanta bellezza fu colto da vertigini cosi intense e squassanti da costringerlo a fuggire da quel luogo per vincere e sedare ...

Quagliariello - il senatore si candida alle Comunali e usa ‘Luna’ di Togni per lo spot : “E guardo Bari da un oblò…” : Il senatore ed ex ministro Gaetano Quagliariello si è candidato capolista alle prossime elezioni Comunali di Bari di giugno, con la lista IDea per Bari. Sul profilo Facebook ha diffuso uno spot elettorale con un particolare rifacimento in chiave politica della canzone Luna di Gianni Togni (brano del 1980). Il risultato? Giudicate voi L'articolo Quagliariello, il senatore si candida alle Comunali e usa ‘Luna’ di Togni per lo spot: ...

CasaPound - la candidata alle Europee è indagata a Bari : era tra squadristi del raid contro gli antifascisti : Lucia Picicci compare nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari: è accusata di aver compiuto "manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e in particolare per aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica"