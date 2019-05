Prof sospesa, sanzione sarà annullata

davidefaraone : Ascoltatelo, #Fazio non è stato cacciato da #Salvini per il suo stipendio, ma per le sue idee, per la sua umanità.… - Agenzia_Ansa : Prof sospesa: avvocati, sarà annullata la sanzione - AnnaAscani : Ammetto che ci avevo creduto persino io: pensavo che #Salvini avesse capito la gravità della vicenda. E invece anch… -

dichiarata illegittima la sospensione di 15 giorni di Rosa Maria Dell' Aria, ladi italiano dell'Iti di Palermo, 'punita' per non aver vigilato sul lavoro di alcuni suoi alunni in occasione della Giornata della memoria (in un video accostavano le leggi razziali al decreto Sicurezza di Salvini). Lo annunciano i legali della docente dopo l'incontro con i dirigenti del Miur. "Per i dettagli e la definizione formale -aggiungono- ci incontreremo nei prossimi giorni per la formulazione del documento". Nessun ricorso dunque.(Di giovedì 30 maggio 2019)