Annuncio nuovo Call of Duty imminente | leak svela il titolo ufficiale?

L'Annuncio del nuovo tecnico bianconero potrebbe arrivare inizio settimana prossima : Per quanto la gran parte dei riflettori siano indirizzati verso il calcio giocato e quindi verso le finali di Europa League e di Champions League (previste rispettivamente per mercoledì 29 maggio e sabato 1° giugno), la maggior parte dei media sportivi continuano a lanciare importanti indiscrezioni in merito al prossimo tecnico che guiderà la Juventus la prossima stagione. A tal riguardo ci sono pareri contrastanti, con alcuni che sostengono la ...

Bologna - tecnico e squadra : l’Annuncio di Saputo! “Lunedì i dettagli per il nuovo allenatore” : “Lunedì in conferenza stampa entreremo nei dettagli sia per il nuovo allenatore che per gli obiettivi della squadra”. Sono le importanti dichiarazioni patron del Bologna Joey Saputo intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli al Dall’Ara. “Sicuramente non voglio più vivere una situazione come quella di quest’anno. Io sono molto competitivo e non voglio vedere il Bologna dove è ...

Bologna - allenatore e squadra : l’Annuncio di Saputo! “Lunedì i dettagli per il nuovo allenatore” : “Lunedì in conferenza stampa entreremo nei dettagli sia per il nuovo allenatore che per gli obiettivi della squadra”. Sono le importanti dichiarazioni patron del Bologna Joey Saputo intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli al Dall’Ara. “Sicuramente non voglio più vivere una situazione come quella di quest’anno. Io sono molto competitivo e non voglio vedere il Bologna dove è ...

La famiglia Schweinsteiger-Ivanovic si allarga - in arrivo un nuovo bebè : il tenerissimo Annuncio sui social [FOTO] : Arriva un nuovo membro nella famiglia Schweinsteiger-Ivanovic: l’ex tennista serba nuovamente in dolce attesa La carriera di Ana Ivanovic è terminata ormai da quasi tre anni: la bella serba ha detto addio al tennis a dicembre del 2016 per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, ricco d’amore. Sposatasi col calciatore tedesco Schweinsteiger sempre nel 2016, Ana Ivanovic è diventata madre di Luka lo scorso marzo. Oggi, a poco ...

Il nuovo capitolo di GRID si mostra in questo trailer di Annuncio - attivi i pre-order : Il nuovo capitolo di GRID sta per approdare su PC, PlayStation 4 ed Xbox One a partire dal 13 settembre. Per l'occasione Codemasters ha pubblicato il primo filmato di annuncio.Come vi abbiamo annunciato ieri, questo sarà il quarto capitolo della serie ed offrirà un'intensa azione che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti più famosi del mondo.La novità di quest'anno è che il gioco è stato sviluppato anche grazie ...

Capcom scalda i motori in vista dell’E3 2019 - pronto l’Annuncio di un nuovo titolo? : Soltanto poche settimane ci separano dall'E3 2019, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento a 360 gradi e, più nello specifico, all'universo videoludico. Immancabilmente Los Angeles diventerà quindi per una buona manciata di giorni il cuore pulsante dell'intera industria, con centinaia di addetti ai lavori che affolleranno lo showfloor del Centro Congressi della città, pronti a sorprendere i propri fan con annunci (attesi o meno) dei ...

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro arriva a maggio : l’Annuncio di Buona (Cattiva) Sorte a sorpresa : Il nuovo singolo di Tiziano Ferro si intitola Buona (Cattiva) Sorte e verrà rilasciato il 31 maggio. A sorpresa, l'artista di Latina ha annunciato via Instagram l'imminente rilascio di una canzone inedita, prima anticipazione del nuovo disco, Accetto Miracoli. "Baciami fino a quando vuoi. Baciami, come l'avessimo inventato noi", sono alcuni versi di Buona (Cattiva) Sorte, il nuovo brano disponibile in radio e in digital download da venerdì 31 ...

Spazio - l’Annuncio di Trump : “la NASA è di nuovo grande - adesso torniamo sulla Luna e poi andremo su Marte” : “Sotto la mia amministrazione, stiamo riportando la NASA alla grandezza e torniamo sulla Luna, poi su Marte. Sto aggiornando il budget per includere altri 1,6 miliardi di dollari in modo che possiamo tornare nello Spazio alla grande“. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, confermando il nuovo piano di sviluppo del settore dell’esplorazione spaziale degli Stati Uniti d’America. L'articolo Spazio, ...

L'Annuncio di un nuovo Ghost Recon è atteso questo giovedì : Negli ultimi giorni i fan di Ghost Recon di tutto il mondo hanno sono stati col cuore in gola a causa di alcuni rumor riguardo L'annuncio di un nuovo titolo della famosa saga di Tom Clancy. Oggi queste voci sono state finalmente confermate da parte di Ubisoft, che ha annunciato un evento dedicato, fissato per giovedì 9 maggio dalle 20:30.La compagnia ha dato la notizia tramite un post sul canale Twitter del gioco ed ha invitato tutti i fan a ...

Ubisoft ci lascia indizi sul un nuovo Annuncio di Ghost Recon? : Un nuovo sito web legato ad una società fittizia appartenente all'universo di Ghost Recon è andato online, il che potrebbe essere un chiaro indizio di un possibile ritorno del franchise.Sul sito in questione viene citato un annuncio relativo al prossimo 9 maggio, e mentre l'E3 si fa sempre più vicino mosse come queste non sono da sottovalutare in quanto i diversi publisher sono soliti anticipare qualcosa dei loro programmi per la fiera. ...

Suda51 anticipa nuovo Annuncio in occasione del MomoCon 2019 - No More Heroes 3 in arrivo? : In occasione del MomoCon 2019 Suda51 porterà un nuovo annuncio, riporta Destructoid.Come possiamo vedere, la fiera si terrà dal 23 al 26 maggio, e se andiamo con la memoria ad un anno fa, l'anno scorso era stato annunciata l'uscita di Killer 7.Il mese prossimo dunque Suda51, geniale game designer giapponese autore di titoli come No More Heroes, Killer is Dead e Lollipop Chainsaw, terrà un panel che si intitolerà Travis Talks Again, e avrà luogo ...

Annuncio del nuovo titolo Rocksteady a giorni? Le indiscrezioni al 23 aprile : La carriera di Rocksteady è stata senza ombra di dubbio costellata di alcuni grandi successi che hanno elevato esponenzialmente l'immagine della compagnia. Basti pensare all'ottimo lavoro svolto sulla saga dedicata all'uomo pipistrello, Batman Arkham, i cui capitoli sono ricordati come forse il miglior prodotto (poi eguagliati dall'ultima fatica di Insomniac, Marvel's Spider-Man, ndr) dedicato a un supereroe. Chiaro è quindi che qualsiasi nuovo ...

Justin Bieber annuncia il nuovo album al Coachella : l’Annuncio dopo l’esibizione con Ariana Grande : Justin Bieber annuncia il nuovo album in occasione della nuova edizione del Coachella. Ospite di Ariana Grande, sul palco con la collega per un'esibizione durante il festival internazionale, Justin Bieber ha comunicato di essere al lavoro sulle canzoni del nuovo disco di inediti che arriverà "molto presto". Poche le parole di Bieber al Coachella, nessuna anticipazione sulle canzoni né sul periodo del rilascio ma sembra certo che il disco ...

Amici 18 - Renato Zero lancia una frecciatina : 'I numeri senza lo zero non valgono un ca**o'. Poi l'Annuncio del nuovo album e del tour : Super ospite della quarta puntata di è Renato zero . Il cantante ha duettato insieme ad Umberto e Alvise 'Amico', uno dei suoi pezzi storici. Pubblico in piedi, Maria De Filippi si congratula con lui: ...