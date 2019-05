Onu | Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la

Dl Sicurezza bis - Salvini a Conte e Moavero : “Italia risponda duramente ai richiami dell’Onu” : Matteo Salvini ha scritto una lettera al premier Conte e al ministro degli Esteri Moavero Milanesi, chiedendo che l'Italia risponda all'Onu, facendo la 'voce grossa'. Il motivo dello scontro è legato al Dl Sicurezza bis, che le Nazioni Unite hanno chiesto di bloccare. Per il vicepremier quelle dell'Onu sono "indebite invasioni di campo".

Salvini - il piano da 50 miliardi : Flat tax e pace fiscale - stop a Iva e a bOnus Renzi La Ue contesta 11 miliardi di deficit extra : «La proposta della Lega è pronta e documentata centesimo per centesimo, siamo pronti a portarla in Consiglio dei Ministri» dice il segretario Matteo Salvini. Ecco cosa c’è dentro

Salvini - il piano da 50 miliardi : Flat tax e pace fiscale - stop a Iva e a bOnus Renzi : «La proposta della Lega è pronta e documentata centesimo per centesimo, siamo pronti a portarla in Consiglio dei Ministri» dice il segretario Matteo Salvini. Ecco cosa c’è dentro

Il piano di Salvini (da 50 miliardi) : Flat tax e pace fiscale - stop a Iva e a bOnus Renzi : «La proposta della Lega è pronta e documentata centesimo per centesimo, siamo pronti a portarla in Consiglio dei Ministri» dice il segretario Matteo Salvini. Ecco cosa c’è dentro

Immigrazione - la farsa dietro la lettera dell'Onu contro Salvini : chi l'ha firmata : dietro l'ultima protesta dell'agenzia Onu per l'Immigrazione, l'Unhcr, c'è lo zampino di pezzi della sinistra italiana del passato e dirigenti delle Ong, veri e propri professionisti dell'Immigrazione. La lettera indirizzata al governo denunciava la gravità dei provvedimenti contenuti del dl Sicurez

Onu contro Salvini : il Decreto Sicurezza Bis va contro i diritti umani : L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha fatto una richiesta chiara al governo italiano: il Decreto Sicurezza bis voluto da Salvini e dalla Lega va ritirato, poiché potrebbe compromettere i diritti umani dei migranti. Anche su questo punto, il consiglio dei ministri di questa notte si è bloccato. Il leader della Lega però si dice deciso a proseguire sulla propria strada. Onu: Decreto Sicurezza Bis è una minaccia per i diritti umani dei ...

Migranti - nuovo appello Onu : “Italia blocchi decreto sicurezza bis di Salvini - criminalizza ong” : Gli esperti dell'Onu, a cui ieri sera la Farnesina aveva chiesto chiarimenti, confermano i richiami per il decreto sicurezza bis: "Il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale".Continua a leggere

Salvini contro l'Onu per le critiche al decreto sicurezza bis : "E' da Scherzi a parte" : Il vice ministro a muso duro: "l'Onu ha come membri la Corea del Nord e la Turchia, regimitotalitari, e viene a fare la morale sui diritti umaniall'Italia..."

Decreto sicurezza bis - Salvini : «Domani sarà in Cdm - Onu da Scherzi a parte» : Matteo Salvini non indietreggia. Anzi. Il Decreto sicurezza bis è «necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile». Lo sottolineano fonti del Viminale ribadendo l'auspicio che...

Decreto sicurezza bis - Salvini : «Domani sarà in Cdm - Onu pensi a Venezuela» : Matteo Salvini non indietreggia. Anzi. Il Decreto sicurezza bis è «necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile». Lo sottolineano fonti del Viminale ribadendo l'auspicio che...

Sicurezza - Salvini attacca l’Onu : “Fa ridere - è da Scherzi a parte” : Il Dl Sicurezza bis è «necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile». Lo sottolineano fonti del Viminale ribadendo l’auspicio che il decreto venga approvato dal Cdm di lunedì. - «L’autorevole Onu dedichi le energie all’emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia», affermano ancora fonti del Viminale, in riferime...

Matteo Salvini attacca l'Onu : "Fa ridere - è da scherzi a parte" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha trovato un nuovo nemico temporaneo su cui scaricare le ultime cartucce della sua campagna elettorale: l'Organizzazione delle Nazioni Unite che ieri ha osato criticare il decreto sicurezza bis fortemente voluto proprio dal leader della Lega.E così, come accade ogni volta che Salvini viene raggiunto da una critica, la risposta è stata esagerata e da bullo. Dopo la nota diffusa dal Viminale, in cui si ...

Migranti - la folle guerra all’Onu di Matteo Salvini e del governo : Il Viminale replica a muso duro all'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, che aveva parlato di xenofobia e rischio per i diritti umani in relazione al decreto sicurezza bis: "L'autorevole Onu dedichi le energie all'emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia". Una risposta completamente priva di senso e razionalità.Continua a leggere

Decreto sicurezza bis - Salvini : «Domani sarà in Cdm - Onu pensi a Venezuela» : Matteo Salvini non indietreggia. Anzi. Il Decreto sicurezza bis è «necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile». Lo sottolineano fonti del Viminale ribadendo l'auspicio che...