Barcone con 80 migranti in acque internazionali | Sea Watch | Intervenga

Matteo Salvini - soccorso Barcone di migranti : "Grazie Malta - ora l'Italia si fa rispettare" : "Grazie alla guardia costiera di Malta, che ha intercettato e salvato quasi un centinaio di persone ammassate su un barcone". Il leader della Lega Matteo Salvini annuncia così l'operazione di soccorso coordinata da La Valletta, dopo che nella giornata di giovedì era stata la guardia costiera libica

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - Barcone scortato da Gdf e Guardia costiera : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il barcone con a bordo 57 Migranti, 56 uomini e 1 sola donna, arrivato all'alba di oggi a Lampedusa, è stato scortato al porto dell'isola delle Pelagie dalle imbarcazioni della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. I 57 Migranti, che provengono dal Marocco, Alge

Un Barcone in mare in avaria. E Sea Watch accusa la Marina : Angelo Scarano Sea Watch segnala la presenza di un barcone in avaria tra Italia e Libia. Poi l'accusa alla Marina militare italiana: "Non intervengono" Ancora un barcone alla deriva davanti alle coste della Libia. A segnalare la presenza dell'imbarcazione è stata l'ong Alarm Phone che raccoglie tutte le segnalazioni delle barche di migranti in difficoltà: "Dalle 12.40 siamo in contatto con una barca in difficoltà nel Mediterraneo ...

Mirandola - perché il marocchino dell'incendio non poteva essere espulso : "Ora a casa col primo Barcone" : Il giovane marocchino ritenuto responsabile dell'incendio di Mirandola non poteva essere espulso dall'Italia, almeno prima dell'entrata in vigore dell'ultimo decreto Sicurezza. Il giovane, infatti, al momento della notifica del decreto di espulsione della questura di Roma lo scorso 14 maggio aveva e

Salvini giura sul Vangelo : ma con lui Giuseppe - Maria e Gesù marcirebbero su un Barcone : È solo l'ultima di una serie di provocazioni che continueranno ancora a lungo ma la sfilza di santi e madonne a cui ieri Salvini ha dichiarato di ispirarsi (con tanto di rosario in mano) sono l'ennesimo tentativo di usare feticci che non possono rispondere, con cui non è possibile dibattere e che comunque offrono un'ottima opportunità per le foto e la propaganda.Continua a leggere

Giorgia Meloni a Tagadà sfida Tiziana Panella : "Ong - un lavoro illegale. Mia figlia su un Barcone?" : Immigrazione, uno dei temi più caldi in vista delle elezioni Europee del prossimo 26 maggio. Se ne parla a Tagadà, il programma di Tiziana Panella su La7, con Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia mette nel mirino le Ong e quella che definisce la loro attività illegale: "Il diritto del mare

Migranti - almeno 70 persone annegate al largo della Tunisia : un altro Barcone in avaria : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: si tratta di un barcone che si è capovolto al largo della Tunisia, e ce ne sarebbe un altro in avaria al largo delle coste libiche. Il bilancio per il momento è di 70 morti annegati.Continua a leggere

Allarme per Barcone in avaria con 100 persone a bordo : Roma, 10 mag., AdnKronos, - "Più di 100 vite a rischio, 24 donne e 8 bambini! Abbiamo ricevuto una chiamata stamattina da una barca partita dalla #Libia. Comunicazione difficile per segnale debole". A ...

Migranti - altro Barcone in avaria con 80 persone a bordo : interviene la Guardia Costiera italiana : La Guardia Costiera italiana sta intervenendo per mettere in sicurezza circa 80 Migranti a bordo di un barcone in avaria, partito dalla Tunisia e diretto a Lampedusa. In zona segnalati altri "bersagli", mentre la Mare Jonio sta facendo rotta verso Lampedusa per sbarcare i Migranti soccorsi ieri.Continua a leggere

Salvati 36 migranti su un Barcone - Salvini chiude i porti anche alla Marina italiana : La nave Cigala Fulgosi, unità della Marina militare italiana, questa mattina ha tratto in salvo 36 persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione che stava per affondare a 75 chilometri dalle coste libiche. Sono ora in corso le verifiche delle condizioni di salute di tutti, tra cui 2 donne e 8 bambini. La nave Cigala Fulgosi, si trovava nelle...

16 : 20 | Migranti - Marina Militare : "Il Barcone soccorso stava affondando" : 09.05.2019 - Il barcone soccorso dalla Marina Militare a circa 75 chilometri dalle coste libiche "imbarcava acqua ed era in procinto di affondare". E' la ricostruzione del salvataggio in mare avvenuto in mattinata. Le 36 persone a bordo, tra cui due donne e otto bambini, erano "prive di salvagenti e in imminente pericolo di vita". Il soccorso, sottolinea la Marina, è stato effettuato "in aderenza alle stringenti normative nazionali ed ...

Nave della Marina ha soccorso un Barcone con 40 migranti : Salvini annuncia che una Nave della Marina militare italiana ha soccorso un barcone con 40 migranti a bordo al largo della Libia. E fa sapere che, anche in questo caso, i proti rimarranno chiusi. Dice il vicepremier: "Sto seguendo la vicenda di una Nave della Marina militare che, in acque libiche, ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do". Si chiede Salvini: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica, ...

Migranti - partenze a raffica. Sbarcano in 20 a Porto Empedocle - avvistati Barcone e gommone con 230 persone a bordo : Dalla Libia si continua a partire, dalla Tunisia si continua ad arrivare indisturbati in Italia. Gli ultimi 20 Migranti sono approdati a Porto Empedocle, intercettati quando erano ormai a venti miglia ...

Migranti - partenze a raffica. Dopo il Barcone con 150 a bordo - avvistato anche un gommone con 80 : Dopo il barcone con 150 persone a bordo segnalato questa mattina in acque libiche, un'altra imbarcazione di Migranti è stata avvistata. Un gommone con un'ottantina di persone a bordo è stato segnalato ...